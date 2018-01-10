بلدية خورفكان توقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت سعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، أن إمارة الشارقة وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتت واحدة من أكثر مدن العالم تفردا وريادة في العديد من المجالات.

وأضافت القاضي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن الشارقة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل الارتقاء بالإنسان وتوفير كافة سبل العيش الكريم لمختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الحاكم وحرصه على تنمية الإنسان وتوفير عناصر استقراره وسعادته.

جاء ذلك على هامش توقيع سعادتها اليوم الأربعاء، على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية الرامية لانضمام الشارقة الى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأكدت القاضي أن انضمام بلدية مدينة خورفكان الى الجهات والدوائر الموقعة على الوثيقة، يأتي في إطار خطة البلدية الاستراتيجية الداعمة لمختلف المبادرات المجتمعية، ومواكبة لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في وصول إمارتنا الباسمة لمصاف المدن العالمية في هذا السياق.

ولفتت مدير بلدية خورفكان إلى ان انضمام البلدية لهذه المبادرة، يترتب عليه تنفيذ العديد من الخطوات الرامية للارتقاء بقطاع البنية التحتية ومرافق المدينة كي تتناسب مع ظروف واحتياجات كبار السن، وتلبية تطلعاتهم الخدمية والترفيهية التي تقع ضمن اختصاصات البلدية.

وفي الختام أشارت سعادة المهندسة فوزية راشد القاضي إلى بدء إدارات وأقسام البلدية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد إلى واقع ملموس، عبر حزمة من المبادرات والفعاليات في مختلف مناطق المدينة.