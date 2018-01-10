خالد جاسم المدفع: "عربية السيدات 2018" تعزز مكانة الشارقة وتدعم الاقتصاد

الشارقة – ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، للشارقة 24 تم الإعلان، الأربعاء، عن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، وهذه الفعالية مهمة في إمارة الشارقة وعلى مستوى الوطن العربي، حيث أنها تحقق أهداف كثيرة منها تميكن المرأة ليس فقط في المجالات الاقتصادية وإنما في المجال الرياضي أيضاً.

وأضاف هيئة الإنماء التجاري والسياحي حريصة على المشاركة ودعم مثل هذه الفعاليات العالمية والكبيرة على مستوى إمارة الشارقة، ستساهم هذه الفعاليات بدعم وتنمية جوانب كثيرة وتعزيز مكانة الشارقة، لأنها تلقى تغطية إعلامية كبيرة مما يعرف أكثر بالشارقة، وكذلك دعم الاقتصاد والقطاع السياحي المتميز في إمارة الشارقة.