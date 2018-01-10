مهرجان البطائح الشعبي يختتم فعاليته الجمعة المقبلة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان البطائح الشعبي 3، عن اختتام مهرجان البطائح الشعبي 3 يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2018 الساعة الخامسة مساءً في حديقة البطائح العامة، حيث شهدت دورة العام الحالي نجاح كبير وإقبال جماهيري من كل فئات المجتمع التي أشادت بمستوي وفعاليات المهرجان المتنوعة.

وأضاف الطنيجي شهد مهرجان البطائح الشعبي هذا العام توجه جديد في أهدافه الاستراتيجية، عبر تنفيذ عدد كبير من المبادرات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والتراثية والوطنية، عبر خيمة مبادرات عام زايد و مبادرة شكرا محمد بن زايد وجاءت المبادرة الإنسانية، بعنوان نحن معكم التي نفذتها بلدية البطائح، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات ألإنسانية لتتوج هذه المبادرات بالعمل الإنساني والخيري، وتلقي الضوء على أهمية تفعل المسؤولية المجتمعية للشركات والأفراد، الذي يستحق منا بذل الكثير من الجهد في هذا المجال موجها كل الشكر والتقدير إلي الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على إتاحة الفرصة للمشاركة عبر مبادرات العمل الخيري، مؤكداً على أهمية التعاون خلال الفترة القادمة.

وتقدم عبيد الطنيجي بالشكر والتقدير إلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي للمهرجان ضمن عروض ربيع الشارقة، على الدعم الكبير والتعاون الذي قدمته الغرفة للمهرجان، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعه الشارقة رسخت مكانه المهرجان كوجهه سياحية وثقافية وتراثية لمنطقة البطائح.

وأشاد الطنيجي بدور الشركاء الاستراتيجيين والإعلامين في نجاح فعاليات ومبادرات المهرجان، وهم القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام والموقع إلكتروني الإخباري الشارقة 24، وجريدة الخليج وقناه الوسطى من الذيد، وكل الجهات الإعلامية التي شاركن في تغطية فعاليات مهرجان البطائح الشعبي، كما توجه بخالص الشكر إلى الشركات الراعية والداعمة للمهرجان.



وقال سعادة عبيد سعيد الطنيجي، إن مهرجان البطائح الشعبي خلال الدورات القادمة سوف يكون له شأن كبير في خدمة المجتمع، ونعمل جميعاً أن يصبح وجهه سياحية وثقافية وتراثية ليس فقط لمنطقة البطائح بل لشارقة العلم والثقافة.