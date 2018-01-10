سلطان بن أحمد يؤكد أهمية مذكرة التفاهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

وقع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، في مسرح المجاز بالشارقة، مذكرة تفاهم، لتطوير القطاع الإعلامي وترسيخ سمعة الإمارة عالمياً وإقليمياً.

حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد عارف الشريف مدير عام العمليات المركزية، والعقيد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات المركزية، والنقيب حميد الكندي من مكتب القائد العام.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقة التشاركية المتينة التي تربط القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بما يساهم في خدمة إمارة الشارقة والحفاظ على إنجازاتها ومكتسباتها المختلفة"، مؤكداً على أهميتها للارتقاء بالمنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة وإبرازها على أكمل وجه.