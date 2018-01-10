العميد الشامسي: مذكرة التفاهم تعزز الجهود المشتركة لخدمة المجتمع

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

توجه العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالشكر والتقدير للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام على التعاون، والدعم التي تجده القيادة العامة لشرطة الشارقة من جميع المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة.

وأضاف العميد الزري أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحيث يشمل التعاون إلى تبادل الخبرات بين الطرفين، وتدريب الكوادر الإعلامية، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة لخدمة المجتمع بكافة قطاعاته، مؤكداً على أن هذه المذكرة ستبنى عليها عدة مبادرات تصب في مصلحة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.