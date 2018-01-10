خالد بن أحمد القاسمي: "عربية السيدات 2018" تنطلق فبراير المقبل منسجمةً مع توجهات الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018: "نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعمهما ورعايتها الكريمة التي مهّدت الطريق نحو توفير مناخ ملائم للمرأة لتمارس رياضاتها في بيئة تراعي خصوصيتها، وتطور من قدراتها وخبراتها في جميع المنافسات".



وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: "تنطلق النسخة الرابعة للدورة، في الفترة ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 69 نادياً من 17 دولة عربية في منافسات الدورة، التي تعد الأكبر من حيث عدد المشاركة، سواء على مستوى اللاعبات أو الأندية أو الدول التي ستتنافس فيما بينها على مدى 11 يوماً".



وأشار الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إلى أن حفل افتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 سيحتضنه مسرح المجاز في الشارقة، عند الساعة السابعة مساءً في الثاني من فبراير المقبل، والذي سيجمع نخبة من كبار الشخصيات الرسمية الرياضية والدولية، وتأتي هذه النسخة كغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها وتدعمها إمارة الثقافة، منسجمة مع توجهات الشارقة التي عوّدتنا دوماً على احتضان الأحداث التي تصبّ في مصلحة تمكين وريادة المرأة، وتطوير قدراتها ومهاراتها، لتكون قادرة على شقّ طريقها وتحقيق أحلامها وطموحاتها بجدارة وثقة".