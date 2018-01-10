شرطة الشارقة تستجيب لرغبات أبناء "التمكين" بممارسة مهنة "شرطي مرور"

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، استضافت شرطة الشارقة صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بهدف تحقيق رغباتهم بممارسة مهنة "شرطي مرور".

وبناءً على توجيهات العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نظمت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة برنامجاً لإشراك المنتسبين في بعض مهام العمل الميداني للدوريات المرورية، حيث قاموا بمرافقة عناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم في تنظيم السير والمرور، والإشراف على توجيه حركة المرور في عدد من المواقع والتقاطعات والشوارع، بالإضافة إلى عدد من المهام التي يضطلع بها رجال المرور ورقباء السير.



جاء ذلك في إطار دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة للجهود التي تضطلع بها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في رعاية الفئات الاجتماعية المختلفة، والنهوض بواقعها وتمكينها من المشاركة والإسهام في بناء المجتمع، وتعبيراً عن الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة لفئة ذوي الإعاقة وحرصها على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تقوم برعايتهم ودعمهم وتمكينهم من الانخراط في مسيرة البناء والتنمية.



بدورها، أكدت الملازم حورية الزرعوني المنسقة بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تبنتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة التمكين منها (برنامج كفالة الأيتام – وبرنامج تشيع منتسبي المؤسسة على العمل التطوعي ومبادرة شتاء دافئ).

وقال الملازم أول سعود الشيبة من إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: "تأتي مشاركتنا ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تفعيلها، إسهاماً منها في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً لمد جسور التواصل معهم، والتفاعل مع كافة الهيئات والمؤسسات بالدولة".



من جانب آخر، قالت الأستاذة مريم مال الله رئيس قسم الخدمة النفسية في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "تسعى المؤسسة من خلال برامجها المتنوعة على الوقوف على احتياجات أبناءها وتحقيق عدت مخرجات أهمها التخلص من السلوكيات الخاطئة وإحلالها بسلوكيات إيجابية لتحقيق الصحة النفسية السليمة لهم".