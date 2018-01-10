مركز شرطة خورفكان الشامل ينظم جلسة عصف ذهني للتعريف بـ "عام زايد"

الشارقة 24:

بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص 2018 "عام زايد"، وذلك احتفاءً بذكرى مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإبراز إنجازاته عبر تلك السنوات ودوره في بناء وتأسيس دولة الإمارات وجعلها بمقدمة الدول، من خلال الأسس المتينة المبنية على القيم والرؤية الفريدة للوالد المؤسس.

نظم فريق مبادرات عام زايد بمركز شرطة خورفكان الشامل جلسة عصف ذهني لصياغة المبادرات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بعام زايد، المنبثقة من عدة محاور التي تبرز دور هذه الشخصية الاستثنائية والمتميزة، وتسليط الضوء على إنجازاته العالمية والمحلية وحبه لشعبه ووطنه، والأعمال الإنسانية الخالدة والشاهدة بكل بقعة حول العالم حملت بها اسم زايد يمثل عنواناً للخير والمحبة يفخر به كل من يعيش على أرض هذه الدولة.