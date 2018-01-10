واجهة المجاز المائية تفتتح مدينة مصغرة لتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية

الشارقة 24:

افتتحت واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، مدينة مصغَرة لتعليم قيادة السيارات "مينيسيتي" بهدف تعليم الأطفال مهارات السلامة على الطريق، وتعزيز الوعي لديهم حول القواعد والقوانين المرورية، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر أمناً، في الوقت الذي يستمتعون فيه بقيادة السيارات الكهربائية.

وتهدف مدرسة تعليم قيادة السيارات، التي تحاكي مدينة مصغَرة بمسارات مرورية تنتشر فيها اللوحات الإرشادية التي تحمل تعليمات الطرق، والإشارات الضوئية وإشارات التوقف والتقاطعات الدائرية والالتزام بالمسارات، إضافة إلى مجسمات مصغَرة للمباني السكنية والمعالم السياحية، إلى تعليم الأطفال مبادئ القيادة وأسس السلامة على الطريق، وتعزيز وعيهم حول أهمية مراعاة القواعد والقوانين المرورية، وغرس مفاهيم احترام الآخرين على الطرق والانضباط المروري لضمان مستقبل أكثر أمناً للأطفال.



وتوفر المدينة المصَغرة، التي تم تصميمها للأطفال من عمر سنتين حتى 10 سنوات، بيئة آمنة للتعلم واللعب، وتتيح للأطفال تعلم أساسيات وآداب الطريق العام وقواعد السلامة المرورية.



وفي تعليق له بهذا الصدد، قال محمد المزروعي مدير واجهة المجاز المائية: "يشكل افتتاح المدينة المصغَرة لتعليم القواعد والسلامة المرورية للأطفال، المبادرة التثقيفية الأولى من نوعها في مجال الخدمات التي تقدمها أي وجهة ترفيهية، من خلال الجمع بين الترفيه والتعليم، ونهدف من خلال هذه المدينة المصغَرة، التي تحظى بجانب عملي مهم للغاية، إلى إتاحة الفرصة للأطفال لتعلم أساسيات ومهارات السلامة على الطريق".



وأضاف المزروعي: "تعدُ واجهة المجاز المائية جزءاً من مجتمع الشارقة وهي تفخر بأن تلعب دوراً مجتمعياً هاماً من خلال افتتاحها لهذه المدينة المصغَرة، التي تتيح للأطفال تعلم قواعد السلامة والانضباط المروري، والاستمتاع باللعب والمرح في آنٍ واحد".



وتضم المدينة المصغَرة من 10 إلى 20 سيارة سيتم تشغيلها على المسار المصغَر في الهواء الطلق، وسيشارك الأطفال في دروس نظرية مخصصة حول مهارات القيادة وأساسيات السلامة المرورية قبل أن يقوموا بتطبيق وممارسة مهاراتهم الجديدة بشكل عمليّ خلف عجلة القيادة في إحدى السيارات الكهربائية المصغّرة.



وسيحظى الأطفال بعد الانتهاء من هذه الدورة بهدية تذكارية شخصية ورخصة قيادة خاصة بالمدينة المصغَرة والتي يمكنهم من إعادة استخدامها للاستمتاع بممارسة القيادة على الطرق في "المينيسيتى".



وتستمد المدينة المصغَرة أهميتها من عدة محاور، أبرزها: أنها معتمدة من الشركاء الاستراتيجيين لواجهة المجاز، وهم هيئة الصحة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات.



وتبدأ أسعار التذاكر من 35 درهماً لكل طفل حيث تتيح للأطفال التسجيل في درس السلامة على الطريق والاستمتاع بجولة قيادة لمدة سبع دقائق على المسار المحدد، فيما توفر التذكرة الممتازة بقيمة 50 درهماً ليستمتع الأطفال بتناول الذرة الصفراء وحلوى القطن "غزل البنات"، إضافة إلى العصائر الباردة، وتوفر المدينة المصغَرة فرصة مجانية لطفل رابع عند شراء ثلاث تذاكر.