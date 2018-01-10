أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تبحث التعاون الثنائي مع "اتحاد الرماية والقوس"

الشارقة 24:

استقبل العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، في مكتبه، الأربعاء، وفداً من اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، برئاسة الدكتور سعيد الكعبي مساعد رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وعقد الجانبان اجتماعاً حضره من جانب الاتحاد الدكتور محمد عامر السكرتير الفني للاتحاد، ومجاهد آدم السكرتير الإداري المنتدب، ومن الأكاديمية المقدم أحمد العويس رئيس قسم التدريب والمقدم محمد السويدي رئيس قسم المتابعة.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع طرق نشر رياضة القوس والسهم والرماية بين منتسبي الأكاديمية من الطلبة والموظفين وتشجيعهم على الانتساب للاتحاد، كما تطرقا إلى آليات تطوير اللعبة بجانب الرماية ودور الاتحاد في دعمها وتسويقها على مستوى الأكاديمية وخارجها.

كما بحث الجانبان تسجيل الأكاديمية كمؤسسة معتمدة في الإتحاد، تشارك باسمها في جميع المناسبات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا والمحاور الأخرى التي تهم الجانبين ومنها إمكانية طرح مساقات دارسيه تعنى بهذه الرياضة بهدف النهوض بها والارتقاء بمستوى عشّاقها من أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

وعقب الاجتماع زار أعضاء وفد اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم الصالة الرياضية بالأكاديمية للاطلاع عن كثب عن التجهيزات المتوفرة فيها.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث أعرب الدكتور الكعبي عن شكره وتقديره للأكاديمية على حسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه للاتحاد لنشر هذه اللعبة على مستوى الدولة.