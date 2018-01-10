"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تشهد زيادة بنسبة 40% في عدد مشاركاتها

الشارقة 24:

أعلن نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إغلاق باب التسجيل في الدورة الخامسة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي شهدت زيادة في نسبة عدد المشاركات عن الدورة السابقة بلغت 40% بواقع 239 مشاركة.



وبدأت اللجان المختصة مرحلة الفرز الأولى وحصر الملفات المرشحة وفق الشروط والأحكام الخاصة بكل فئة، حيث تستمر هذه المرحلة حتى نهاية يناير الجاري.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، تباشر اللجان المختصة مرحلة الفرز الثانية، ثم مرحلة التحقق، ومرحلة التقييم، التي تتم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكّدت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن نسبة الزيادة في عدد المشاركات والإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الخامسة تواكب رؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الهادفة لدعم قطاع الاتصال الحكومي التي تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الاتصال الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 – 2021.



وأشارت الجويعد إلى أن الدورة الخامسة شهدت تفاعلاً كبيراً من المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع التوسع الذي شهدته الدورة الحالية من خلال زيادة فئاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي، لافتة إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لأصحاب الإنجازات والممارسات المميزة في قطاع الاتصال الحكومي، حيث تعد حافزاً يساهم في تحقيق المزيد من التميز والتطور في هذا القطاع الحيوي.

وبلغ عدد فئات الجائزة بالدورة الحالية 13 فئة ضمن الفئات المُرشحة، و4 فئات ضمن الفئات المُختارة، والتي يتم اختيارها من قِبل لجنة التحكيم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات بشهر مارس المقبل خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه سنوياً المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.