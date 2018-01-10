"زايد للإسكان" و"جامعة الشارقة" يبرمان اتفاقية لتنفيذ دراسات استشرافية

الشارقة 24:

أبرم برنامج الشيخ زايد للإسكان اتفاقية مشتركة لإعداد دراسات استشرافية مع جامعة الشارقة، لرصد الاحتياجات السكنية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2040.



وقع العقد كل من سعادة محمد عبد اللطيف لوتاه، المدير التنفيذي للخدمات المساندة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

وستعمل جامعة الشارقة بموجب هذا العقد على تنفيذ دراسات في ثلاثة محاور مختلفة الأولى متعلقة بالاحتياجات السكنية المستقبلية من خلال جمع البيانات والحقائق المتوفرة مثل عدد السكان، وعدد الأسر ومعدل تكوين الأسر السنوي، وتعداد المساكن المتوفرة، وذلك من خلال البلديات وبرامج الإسكان بالدولة ومركز الإحصاء الوطني.



كما تضمن العقد في المحور الثاني تنفيذ دراسة على عينة من أسر المواطنين تعدادها 2000 أسرة على مستوى إمارات الدولة مقسمة إلى ريف وحضر، وذلك لدراسة الواقع الحالي للأسر المواطنة وحالات السكن، وسيتم خلال حذا المحور تنفيذ استبيان مقسم إلى ثلاثة أجزاء الأول خاص ببيانات الأسرة والمقيمين بالسكن، والثاني خاص بحالة السكن والمستوى الاقتصادي للأسرة، والثالث خاص بقياس الرضا عن السكن الحالي ورؤية المساكن المستقبلية للسكن ومواصفاته.



وأخيراً سيتم إخراج متكامل للدراسات الاستشرافية لرصد الاحتياجات المستقبلية في دولة الإمارات حتى عام 2040، وسيتم تنفيذ الدراسات من قبل الجامعة خلال مدة أربعة أشهر.



وستدعم هذه الدراسات قطاع الإسكان وفهم الاحتياجات السكانية في الدولة كما ستعزز التبادل الأكاديمي مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية، والتي يمثل التعاون معها عاملاً في تطوير قطاع الإسكان في الدولة والمنطقة.