"أطفال الشارقة" تكرم موظفيها المتميزين

الشارقة 24:

نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الثلاثاء، حفلاً تكريمياً لموظفيها، وذلك في جزيرة العلم بالشارقة.

بدأ الحفل بكلمة ألقتها سعادة الأستاذة عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة، أثنت فيها على الجهود الكبيرة لموظفيها، والتي أثمرت في تحقيق المزيدِ من الإنجازات التي تضاف إلى سجل المراكز المشرق.

حيث قالت : "إن هذا التكريم يأتي تجسيداً لرؤى قيادتنا الرشيدة، التي نستمدُّ منهم ما يجعل بوصلتَنا دائماً موجَّهةً إلى التميّز والعطاء، وبذل المزيدٍ من التطوير في الأداءِ وصولا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة"، وإننا: نأمل، من هذا التكريمِ والتحفيز، أن يكونا خطوةً على طريقِ التميّز، وإنجازاً يدفعُ للتفوق والإبداع، وأن يشكّلا قوّةً داخليةً للتحرك نحو إنجازِ الأعمال، وتحقيقِ الأهداف، وأن يقدّم الموظف أفضلَ ما لديه، انطلاقاً من الثقّةِ بالنفس، والعملِ بكفاءةٍ أعلى، وتعظيمِ الانتماء للمؤسسة التي تحتضنُه.

وعقب كلمتها قامت الكعبي بتكريم كل من ساهم بجهوده وشارك في دعم مسيرة التطور، منهم أهل العطاء والتميز الذين عملوا في مراكز أطفال الشارقة، وكان لهم الدور الكبير في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات خلال فترة عملهم، بالإضافة إلى تكريم موظفي وموظفات مراكز أطفال الشارقة، وذلك تقديراً لعملهم المتميز ومساهماتهم القيمة في الارتقاء بالمراكز إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح خلال عامي 2016،2017، كما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات التي أضافت أجواء مبهجة على الحفل.