"كهرباء الشارقة": توفير 20 مليون جالون ماء سنوياً في 50 مسجداً بالإمارة

الشارقة 24:



كشفت الدراسة التي نفذتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المساجد عن عدد من النتائج الإيجابية تضمنت توفير أكثر من 20 مليون جالون سنوياً بعد تركيب القطع والأدوات المرشدة ومنظمات المياه في عدد 50 مسجداً، حيث تم توفير ما يزيد عن 48% من المياه التي تستهلكها هذه المساجد، كما كشفت الدراسة عن توفير 25% من استهلاك الكهرباء بعد الانتهاء من مشروع تركيب عدد 88 منظم حرارة ذكيًا في عدد خمسة مساجد كمرحلة أولى لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة لتكون نموذجًا لمؤسسات المجتمع المختلفة ونشر ثقافة الترشيد بين أئمة ومرتادي المساجد وتفعيل دور المساجد في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وذلك ضمن خطة الهيئة لترشيد الاستهلاك بنسبة 30%.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع لنشر ثقافة الترشيد وتوفر كافة الإمكانات اللازمة لتفعيل حملة ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أهمية المساجد باعتبارها منارات الهدى والعلم والمعرفة وتفعيل دور المساجد في التوعية بقضية ترشيد الاستهلاك لتحقيق الاستفادة من دورها الرائد في المجتمع توجيهاً وتعليماً وتربية لكافة الشرائح والفئات العمرية وتأثيرها باعتبارها قدوة للمؤسسات الأخرى.



وأكد أن الهيئة تواصل مساعيها للتكامل مع كافة الجهات للتوعية بأهمية الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الطاقة والموارد المائية من أجل تحقيق المنفعة للمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة.



وأوضح أن الهيئة أعدت برنامجًا محددًا لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية يشمل توفير النشرات واللوحات التوعوية بالمساجد وإقامة الدورات التدريبية وإلقاء المحاضرات التوعية للأئمة والمؤذنين بالمساجد عن أفضل الطرق والممارسات التي يمكن تطبيقها بالمساجد لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة عليها من الهدر، وإغلاق أجهزة التكييف ومصابيح الإنارة بالمساجد عقب أداء الصلوات والتعاون مع الأئمة والمؤذنين لصياغة وإلقاء الخواطر على المصلين عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وأهميتهما لاستمرار الحياة والتطور، وتركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه والصيانة المستمرة لها والتوسع في إنشاء مشروعات تدوير المياه واستخدامها في صناديق الطرد بالإضافة إلى عمل المصليات الصغيرة داخل المساجد الكبيرة من خلال الفواصل الزجاجية تكفي لعدد المترددين لأداء الصلوات بالمساجد بحيث لا يتم تشغيل جميع أجهزة التكييف والإضاءة بالمسجد وتشغيل ما يحتاجه المصلون فقط، وتبديل المصابيح بأخرى موفرة للطاقة.



وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، أن الدراسة التي نفذتها الإدارة كشفت عن توفير أكثر 700 ألف درهم سنوياً نتيجة تركيب القطع والأدوات المرشدة ومنظمات المياه في عدد 50 مسجداً بينما لم تتجاوز التكلفة 14 ألف درهم مما يؤكد استرجاع التكلفة خلال 14 يوماً فقط بجانب المزايا الأخرى من ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة كما كشفت الدراسة عن توفير أكثر من 412 ألف درهم سنوياً، بعد تركيب منظمات حرارية ذكية لأجهزة التكييف والإنارة في عدد 5 مساجد بتكلفة 64 ألف درهم مما يؤكد استرجاع التكلفة في مدة لا تتجاوز شهرين.



وأشار أحمد المحضار رئيس قسم الدعم الفني، أن الأجهزة التي تم تركيبها في المساجد تعمل على تنظيم أوتوماتيكي لدرجات الحرارة للمساجد مع مواقيت الصلاة مع توفير الراحة للمصلين وقت الصلوات وترشيد الطاقة في الأوقات بين الصلوات وتتميز هذه الأجهزة أيضاَ بسهولة التركيب والبرمجة وشاشة يمكن إغلاقها برقم سرى لعدم التلاعب كما أنه يمكن تجاوز البرنامج في المناسبات المختلفة وتسعى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وإدارة الترشيد بالهيئة إلى تضافر جميع الجهود بالدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى ترشيد الطاقة والمياه بجميع المباني وتحويلها إلى مباني أكثر استدامة وصديقة للبيئة.



وأكد أن استخدام النظم الحديثة والذكية يعد من الركائز الأساسية في ترشيد الطاقة وأشادت بالتعاون المشترك بين قسم الدعم الفني بإدارة الترشيد وفرق الصيانة المختلفة بدائرة الشؤون الإسلامية حيث تم تشكيل فرق ولجان مشتركة لترشيد الطاقة والمياه بالمساجد يتم التعاون والتواصل بينها مباشرة وذلك في إطار التحديث والتطوير الذي تشهده هيئة كهرباء ومياه الشارقة والسعي إلى خفض الاستهلاك في جميع القطاعات وخصوصاً القطاع الحكومي.