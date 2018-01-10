رئيس معهد الشارقة للتراث يوقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24:

وقع سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، مطلع الأسبوع الجاري، على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، وذلك في مقر المعهد، بحضور أسماء الخضري مدير المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، والأستاذة عائشة غابش المُنسق العام بالمعهد.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "إن وثيقة مراعاة السن إحدى المبادرات المهمة التي تستحق التقدير والالتزام، فهي طريق انضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وتعكس عمق وجدية الجهود التي تبذلها الإمارة وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل الاستمرار في مشوار الارتقاء بالشارقة في كل المجالات".



وأضاف المسلم: إن كبار السن هم كنوز حية وذاكرة شعبية وشفهية متقدة، ونحن نحرص عليهم لما تختزنه ذاكرتهم، من عادات وتقاليد وقصص وحكايات، والكثير من عناصر ومكونات التراث، ومن هنا فقد وقعنا على وثيقة الالتزام بمراعاة السن حباً وقناعة والتزاماً، وكذلك تقديراً لكبار السن ومكانتهم ودورهم التاريخي.

وإن مدينة الشارقة أول مدينة عربية تنضم إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن بمنظمة الصحة العالمية، وكان الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، رئيس اللجنة العليا لمتابعة عضوية المدن المراعية للسن في إمارة الشارقة، قد أطلق في نوفمبر العام الماضي، دليل معايير المدن المراعية للسن "إمارة الشارقة نموذجاً"، حيث تناول الدليل 3 محاور أساسية، بحيث تساعد أي مدينة عربية في عمليات التأهيل للفوز بهذه المكانة المهمة التي بذلت الشارقة جهوداً حثيثة من أجل بلورتها وترجمتها على أرض الواقع، وذلك من خلال تطوير الخدمات أو البنى التحتية أو البرامج التي تؤهل هذه المدن لكي تصبح مدنًا مراعية للسن.

وأوضح المسلم، أن الشارقة عندما تترجم رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف المجالات والقطاعات، ومن بينها الشارقة مدينة مراعية للسن، فإنها تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير أعلى وأفضل المعايير العالمية والخدمات الصحية لكبار السن، من خلال القوانين والتشريعات وكل ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان والطمأنينة والسعادة لهم، حيث يفتح آفاقاً رحبة من العطاء والعناية بكبار السن، وتلبية كافة تطلعاتهم، وفق رؤى مستدامة.

وإن المعهد وبقية دوائر ومؤسسات الشارقة تحرص على تنفيذ قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، من خلال المشاركة الفاعلة والاستعداد التام والجهوزية من أجل تنفيذ وتقيم المبادرات والفعاليات والبرامج التي تعمل على ترسيخ الإمارة كإحدى المدن المراعية للسن، في ظل استراتيجية التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود، والعمل الجاد الذي يسهم في توفير الحياة الكريمة للكنوز البشرية الحية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وما تحمله ذاكرتهم من حكايات تقطر محبة وبهجة.