"اقتصادية استشاري الشارقة" تطلع على جهود دائرة الموانئ البحرية والجمارك

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مختلف ما شهده قطاع الموانئ البحرية والجمارك في الإمارة من تطور كبير في مختلف أنشطته، وتطرقوا إلى كافة الخطط والبرامج الطموحة التي مكنت الدائرة من الارتقاء بخدماتها إلى أفضل المستويات.

وتم عقد الزيارة في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة خلال الجلسة التي ستعقد يوم الخميس المقبل، والوقوف على طبيعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لرفد الحركة التجارية.

وكان في استقبال اللجنة، الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، يرافقه محمد مير عبد الرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك لوفد المجلس في مقر الدائرة، مؤكداً على حرص المجلس الاستشاري من خلال أدوار انعقاده إلى إيلاء دائرة الموانئ البحرية الأهمية والتواصل الدائم للوقوف على ما تقدمه الدائرة من خطط وبرامج وما تنفذه من إجراءات لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الإمارة.

وضم وفد المجلس الاستشاري، محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة راشد الهناوي النقبي مقرر اللجنة، ومحمد عمر الدوخي، وجاسم محمد البلوشي، وصالح القابض الطنيجي، وعبد العزيز عبد الله النعيمي، ومحمد عبيد الشامسي، ورافقهم محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان بالمجلس.



وأكد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في الاجتماع، أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك سارت بخطى سريعة نحو تطوير العمل بمختلف مرافقها وجذب الشركات العالمية لاستخدام موانئ إمارة الشارقة مع منحهم التسهيلات والامتيازات والتي ساهمت في ارتفاع حركة الشحن والتداول في مختلف الموانئ، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتناول أعضاء المجلس العديد من المهام والاختصاصات الخاصة بآليات العمل في دائرة الموانئ البحرية ودائرة الجمارك ودور الدائرة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في الهيكل الاقتصادي للإمارة بخلاف التطرق إلى كافة خدماته والأعمال التشغيلية.