"الشارقة للخدمات الإنسانية" تخرج دفعة جديدة من اختصاصي العلاج بالموسيقى

الشارقة 24 – وام:

أكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن الجهود التي يبذلها كادر المدينة من موظفين واختصاصيين ومشرفين ضمن برنامج العلاج بالموسيقى تحقق أفضل النتائج خلال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم الحركية والاجتماعية واللغوية والتربوية.

وقالت سعادتها خلال تخريج الدفعة الثالثة من كادر المدينة الذين خاضوا برنامج العلاج بالموسيقى وعددهم 20 موظفاً، إن المدينة حريصة على استدامة البرنامج كي يكون لديه كادر مؤهل لاستخدام الموسيقى وتطوير قدرات الطلبة مع إحراز المزيد من التقدم في شتى المجالات متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وكانت فعاليات ورشة عمل "العلاج بالموسيقى" لدفعات خريجي كادر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية قد انطلقت أول أمس "الأحد" في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بتنظيم من المدينة وبالتعاون مع جامعة إيوا من كوريا الجنوبية.

وأشادت البروفيسورة هيانج جو تشونج من جامعة إيوا بخريجي الدفعة الثالثة من برنامج العلاج بالموسيقى الذين تم تدريبهم ليكملوا رسالة البرنامج والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج خلال عملهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم الحركية والاجتماعية واللغوية والتربوية باستخدام تقنيات العلاج بالموسيقى.

من جانبها قالت خديجة أحمد بامخرمة المشرفة على برنامج العلاج بالموسيقى، إن خريجي الدفعة الثالثة تم تأهيلهم من قبل اختصاصيين من جامعة إيوا حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم منذ العام 2014 وحتى الآن 56 موظفاً.

وعبر خريجو الدفعة الثالثة عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج متوجهين بالشكر إلى إدارة المدينة وفريق العمل من جامعة إيوا.