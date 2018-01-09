سلطان بن محمد: مسيرة البناء والعطاء متواصلة بتوجيهات ومتابعة حاكم الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارة تمضي في تحقيق المزيد من الإنجازات بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً سموه إلى مختلف المبادرات والمشروعات التي انبثق عنها العديد من الإنجازات الكبرى، وتنعكس على برامج التطوير وتسريع خطى التنمية المستدامة.



وأشار سموه إلى أن عزيمة وإصرار أبناء إمارة الشارقة نحو التميز والتطوير قادت الإمارة إلى أن تأخذ مكانتها العالمية، لتشكل نموذجاً يحتذى به في مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية والعلمية والصحية وغيرها، مشيداً سموه بجودة عمل مختلف الدوائر والجهات الحكومية وبما حققته من نتائج إيجابية.



ولفت سموه إلى مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة السخية بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من المواطنين، وترقية الدرجات الوظيفية، مؤكداً ضرورة بذل الموظفين لمزيد من الجهد والعطاء تحقيقاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي يسعى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من خلالها إلى تطوير العمل العام، وصولاً إلى مخرجات مهمة تحقق إنجازات مستقبلية جديدة، ضمن مسيرة متواصلة من البناء والعطاء.



وحث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، جميع المؤسسات والهيئات والدوائر في إمارة الشارقة وبالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على مواصلة تعزيز التعاون وتكاتف الجهود وفق مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تنتهجه إمارة الشارقة من الخير والعطاء لتلبية محاور "عام زايد" بمبادرات ومشروعات جديدة تحقق أهداف 2018.



وحققت إمارة الشارقة العديد من الإنجازات في العام 2017، سواء في المجال الثقافي أو المعرفي ما أهلها لتتوج عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، من قبل اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة لتسجل الشارقة بذلك لقب أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.



وتميز المشهد الإعلامي في إمارة الشارقة بإضافة صرح جديد يدعم القطاع ويساهم بتطويره، عندما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام الذي يعمل تحت إشرافه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" و"مؤسسة الشارقة للإعلام" و"مدينة الشارقة للإعلام" هيئة منطقة حرة.



وشهدت مسيرة تميز إمارة الشارقة تطوراً ملحوظاً على مختلف قطاعاتها العلمية والمعرفية والطبية والسياحية والاقتصادية، التي عززت مكانة الإمارة على الخريطة العالمية في مختلف القطاعات.



الشركات الصغيرة والمتوسطة



أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" رئيسة مجلس الأعمال الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وتشمل التزام الشركات الخاصة بتخصيص 10% من إنفاقها السنوي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.



مشروع "الجادة" السكني العقاري



وشهدت إمارة الشارقة إطلاق مشروع "الجادة" العقاري الذي تمتلكه شركة "أراد" المنبثقة من شراكة مجموعة بسمة ومجموعة "كيه بي دبليو للاستثمار"، الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، حيث تبلغ مساحته 24 مليون قدم مربعة بتكلفة 24 مليار درهم، ويشتمل على عدد من المرافق الصحية والتعليمية والتنموية وتحمل هندسته المعمارية روح وعبق الشارقة الأصيل.



منتدى الاستثمار الأجنبي



وساهم منتدى الاستثمار الأجنبي بدورته الـ 19، في تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد المستدام وشروط ومتطلبات تحقيقه للوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تركيزه على الثورات الأربع التي ساهمت في رسم شكل الاقتصاد في صورته الحالية.



هيئة الشارقة للآثار



ودشن صاحب السمو حاكم الشارقة، مبنى هيئة الشارقة للآثار، وتهدف الهيئة إلى البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة وتثبيتها على الخريطة الأثرية، والإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى القيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة.



كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء هيئة الشارقة للمتاحف.



دار المخطوطات بالجامعة القاسمية



وافتتح صاحب السمو حاكم الشارقة في أكتوبر الماضي، وبتكلفة 70 مليون درهم، دار المخطوطات بالجامعة القاسمية، التي تأتي تأكيداً على أهمية دار المخطوطات كرافد من روافد التغذية الفكرية الثقافية، وفي الوقت ذاته، تعتبر الدار مرجعاً مفيداً للباحثين وطلبة العلم من كل بقاع العالم.



معرض الشارقة الدولي للكتاب



حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب، العرس الثقافي الأكبر في الإمارة، سابقة تعد الأولى من نوعها، حيث شهد المعرض انعقاد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسط ملايين العناوين الأدبية والثقافية والعلمية.



وشهد المعرض في دورته الماضية حضور 393 ضيفاً من 48 دولة، للمشاركة في أكثر من 2600 فعالية.



المبادرات والفعاليات الخيرية



وتلبية لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفق محاور المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن، عملت إمارة الشارقة على إطلاق وتنفيذ المبادرات والفعاليات الخيرية ووضع إطار عمل شامل لتفعيل عام 2017 للخير.



ووصل إجمالي عدد المبادرات والفعاليات التي تم تنفيذها على مستوى إمارة الشارقة في عام الخير إلى 59 مبادرة، والعدد الإجمالي للمتطوعين على مستوى الإمارة 1787 متطوعاً، والمبلغ الإجمالي وصل إلى نحو 825 ألف درهم.



العيادة المتنقلة



تماشياً مع عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة، العيادة الطبية المتنقلة لكبار السن في جامعة الشارقة، بهدف إيصال الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من كبار السن وذوي الإعاقة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.



وحققت الوحدات المتنقلة 16 ألف زيارة منزلية بمدن الإمارة، وأجرت العيادة المتنقلة 18 جولة استفاد منها 40 مريضاً ابتداءً من مايو الماضي.



منتجع مليحة الصحراوي



أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بالشراكة مع شركة "الوانس السياحية" التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن تطويرها لأول منتجع سياحي صحراوي فاخر، في قلب مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بإمارة الشارقة، باسم "منتجع مليحة الصحراوي" بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 60 مليون درهم.



مشروع منتزه بردي سفاري



واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على سير العمل في مشروع منتزه بردي سفاري الذي يعد أكبر سفاري في العالم خارج إفريقيا على مساحة 6 كيلو مترات و10 كيلو مترات في حال التوسع المستقبلي، وسيفتح أبوابه للزوار نهاية 2019.



ويهدف المشروع إلى إحياء المنطقة وتنشيط السياحة البيئية والمواقع المتميزة في المنطقة الوسطى ويضم 400 حيوان في المرحلة الأولى، على أن يتم استقدام 50 ألفاً تدريجياً وتهيئة جميع المواقع بلمسات متكاملة وإبداعية تتناسق مع الظروف ومكونات البيئة.



الضمان الاجتماعي



اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة الشارقة.



وعرف القانون الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بأنه الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة، أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق.



مضاعفة العطاء



وودعت إمارة الشارقة العام 2017 بحزمة من مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تستهدف توفير الحياة المرفهة والكريمة لأبناء الإمارة وتبشر بالمزيد من العطاء والإنجازات على مدى الأعوام المقبلة.



وجاء في التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المبادرات والمكرمات التي يطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تلبية احتياجات المواطنين كافة واستمراراً لجهود سموه ونهجه في بناء الإنسان والاهتمام بكافة تفاصيل حياته الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.



ومن ضمن المكرمات التي أطلقها سموه مع نهاية العام الماضي، زيادة رواتب ومخصصات كافة الدرجات الوظيفية لموظفي حكومة الشارقة من المواطنين، وزيادة إعانة دائرة الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بنسبة 100%، ورفع مساعدة أثاث المسكن الجديد إلى 25 ألف درهم.



المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة



حقق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة العديد من الإنجازات المهمة التي تدعم البيئة الإعلامية لإمارة الشارقة وتساهم في تطوير الاتصال الحكومي.



وأطلق المكتب في العام 2017 المركز الدولي للاتصال الحكومي، الأول من نوعه في العالم الذي يستكمل حزمة مبادرات تطويرية تستهدف قطاع الاتصال الحكومي محلياً ودولياً.



ونظم الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي استقطبت حضوراً لافتاً من كبار المسؤولين والشخصيات العالمية المهتمة بالاتصال الحكومي وانبثق عنها العديد من التوصيات التي يجري تنفيذها.



وشهدت الدورة الثانية من المهرجان الدولي للتصوير اهتماماً جماهيرياً واسعاً من مختلف دول العالم.



ونظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام فعاليات المجلس الرمضاني.



مجلس الشارقة للإعلام



حقق القطاع الإعلامي والاتصال الحكومي في إمارة الشارقة العديد من الإنجازات المهمة التي تستكمل مسيرة العمل الإعلامي في الإمارة.



وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مراسيم أميرية بإنشاء وتنظيم "مجلس الشارقة للإعلام" انطلاقاً من حرص سموه على دعم القطاع الإعلامي بإمارة الشارقة وتطوير المنظومة الإعلامية.



ويعمل المجلس على رسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض، وتفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة، والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية.

ويتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية: المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".



إنجازات علمية وطبية



وحققت إمارة الشارقة خلال عام 2017، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من الإنجازات على الصعيد العلمي.



وقدمت جامعة الشارقة، الجامعة الأكبر من حيث عدد الطلاب في دولة الإمارات والبالغ عددهم 15 ألف طالب وطالبة، وبتوجيهات من سموه 4118 منحة دراسية لمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وبلغ عدد منح برامج البكالوريوس 3087 منحة، و573 منحة لبرامج الدبلوم، ومنح برامج الماجستير 349 منحة، وأخيراً منح الدكتوراه بلغ عددها 109 منح، إضافة إلى 26 منحة لطلبة ذوي الإعاقة في فصل الخريف الحالي، و51 منحة في فصلي الربيع والخريف الماضيين، وبلغ إجمالي عدد المنح الدراسية حتى عام 2017، 14800 منحة.