إشادة واسعة بمبادرة حاكم الشارقة إنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي

الشارقة 24 – وام:



ثمن مديرو بيوت الشعر في الوطن العربي مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي تحتضن المبدعين وتسهم في النهوض بالشعر والأدب والثقافة وتشكل فضاءً ثقافياً يلتقي فيه أرباب الكلمة وسدنة القصيد.



جاء ذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان "أثر بيوت الشعر على المشهد الثقافي العربي" استضافها بيت الشعر في الشارقة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 16 بحضور محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، إضافة إلى عدد من الضيوف والشعراء المشاركين في المهرجان.



وأكد مديرو بيوت الشعر في المفرق ونواكشوط الأقصر والقيروان وتطوان والخرطوم ومراكش، خلال الندوة أن بيوت الشعر أحدثت حراكاً ثقافياً لافتاً في الوطن العربي وتؤتي أكلها اليوم في مناخ من الفرح والاعتزاز بعدما كانت مجرد حلم على الشفاه وترجمتها الشارقة عاصمة الثقافة وأيقونة المبدعين.

وأشاروا إلى أن بيوت الشعر استطاعت أن تعيد إلى المشهد الثقافي العربي ألقه بشكل لافت واستعادت القصيدة مكانتها وولعها عربياً إثر المبادرة الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة.. وأثنوا على الدور الثقافي الرائد والمستنير الذي تقوم به الشارقة في إثراء المشهد الثقافي العربي ودعم ومساندة كل النشاطات الثقافية.



وأوضحوا الآثار الكبيرة ومظاهر الحراك الثقافي الذي أحدثته مبادرة إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي لخدمة الشعر والشعراء والارتقاء بالذائقة الأدبية لدى محبي الشعر والإبداع وتحقيق التواصل الفاعل بين المبدعين العرب.



وتهدف بيوت الشعر إلى استمرار الفعاليات الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية خصوصاً المدن والقرى التي يهتم سكانها بالشعر.