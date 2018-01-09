"بلدي دبا الحصن" يناقش مستجدات العمل بمشروع مخازن المالح

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد سعادة المهندس علي أحمد سيف بن يعروف رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، على أهمية المشروع الجديد الخاص بمخازن المالح التابع لبلدية مدينة دبا الحصن والمزمع تنفيذه تحت إشراف دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة.

ولفت بن يعروف إلى أن صناعة المالح من أهم الصناعات التي تشتهر بها مدينة دبا الحصن، كما أن مهرجان المالح الذي تحتضنه المدينة بات واحداً من أهم المهرجانات الخاصة بهذه الصناعة محلياً وإقليمياً، كما له دور بارز في ترسيخ هذا الموروث الممتد منذ عقود.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه سعادته بمقر دائرة الأشغال العامة فرع دبا الحصن، بحضور المهندس محمد إبراهيم بن يعروف مدير إدارة الأفرع ومندوب الشركة المنفذة للمشروع ومهندسي البلدية ودائرة الأشغال العامة.

وهدف الاجتماع إلى الوقوف على مستجدات العمل والتصاميم الهندسية للمشروع الذي يضم 27 مخزناً جديداً تابعة للبلدية، من المزمع انجازها كلياً بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وأشار رئيس المجلس البلدي إلى ضرورة سرعة العمل بالمشروع البالغ تكلفته 3 ملايين درهم، لكونه رافداً مهماً للمنتجين وصيادي الأسماك، فضلاً عن دوره في إنعاش الحركة التجارية بالمدينة.