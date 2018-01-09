افتتاح مركز خدمات الخالدية بحلته الجديدة

الشارقة 24:

افتتح سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، مركز خدمة الخالدية بعد تطويره وتحديثه، بالتعاون مع مركز إنجازات للخدمات، بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس الإدارة لمراكز إنجازات للخدمات بالشارقة، وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والخدمية.

وصرح سعادة ثابت الطريفي خلال حفل الافتتاح، أن تطوير مركز خدمة الخالدية وتجهيزه بأرقى وأحدث الخدمات والمرافق، بالتعاون مع مركز إنجازات للخدمات، يأتي تنفيذاً لاستراتيجية بلدية مدينة الشارقة الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون مع القطاعين العام والخاص وإقامة الشراكات الاستراتيجية التي تضمن تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بكفاءة عالية بما يكفل تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا عن خدمات البلدية وخدمات حكومة الشارقة بوجه عام، ويسهم في تحقيق رؤية حكومة الشارقة وأهدافها المستقبلية.



ومن جانبه ذكر سعادة خميس بن سالم السويدي، بأننا نسعى من خلال مراكز إنجازات المتوزعة جغرافياً في مدينة الشارقة إلى التميز في إسعاد الجمهور وتقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الجودة التي تخدم شريحة كبيرة من سكان مدينة الشارقة، نحن نفتخر بشراكاتنا الفعالة مع الدوائر المحلية والاتحادية التي حققت نجاحات كبيرة في خدمة المتعاملين، مما يضمن تقديم الخدمات الأسهل والأسرع للمراجعين تحت سقف واحد، وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن هذه الخدمات".



ولفت إلى أن "إنجازات" للخدمات تقدم في مركز الخالدية بعد تحديثه العديد من الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية تحت سقف واحد، منها خدمات تصديق عقود الإيجار بالشارقة، وخدمات الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وخدمات المرور والترخيص، والتنمية الاقتصادية بالشارقة، وخدمات العمالة المساعدة، وخدمات هيئة كهرباء ومياه الشارقة، واتصالات، وخدمات الفحص الطبي.