شرطة الشارقة تستعرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية للربع الأخير من 2017

الشارقة 24:

في إطار متابعة سير تنفيذ المؤشرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التدقيق الخارجي، الثلاثاء، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية "للربع الرابع" لعام 2017، بحضور فريق من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، ورؤساء أقسام الاستراتيجية بالإدارات العامة لتدوين الملاحظات بالإدارات التابعة لهم، بالإضافة إلى ملاك المؤشرات الاستراتيجية ومسؤولي المستهدفات ومدراء أفرع الاستراتيجية وفرق عملهم في قاعة حميد سيف بمبنى القيادة.

حيث تم استعراض كافة المؤشرات الاستراتيجية والتحقق من مدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، والتدقيق على مدى إنجاز الأنشطة الخاصة بكل مبادرة ضماناً للوصول لتحقيق المخرجات والأهداف الاستراتيجية، والعوامل المؤدية إلى تحقيق نتائج إيجابية لكل مؤشر استراتيجي.

حضر الجلسة الافتتاحية العميد محمد راشد بيات مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد عمر السويدي نائب مدير عام العمليات الشرطية ومدراء الإدارات المعنية بالمؤشرات الاستراتيجية.