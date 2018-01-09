لجنة السعادة بـ "كهرباء الشارقة" تحقق مطالب 350 أسرة في 3 أشهر

الشارقة 24:

بحثت لجنة السعادة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة 350 طلباً خلال 3 أشهر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعاد أصحابها من الأسر وتحقيق مطالبهم، وذلك ضمن استراتيجيتها ومبادئها المؤسسية، وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بنشر "السعادة" بين الموظفين والمتعاملين في مختلف القطاعات.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن اللجنة باشرت عملها منذ ثلاثة أشهر فقط واستقبلت 350 طلباً من المشتركين، وتم دراستها واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لحلها وإدراج التوصيات الخاصة بتطوير مجالات العمل بما يحقق السعادة للمواطنين والمقيمين من جميع جوانبها، ووضع مؤشرات لقياس سعادة المتعاملين ورضاهم عن أدائها وخدماتها.

وأكد أن الهيئة تحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف رصد سعادة الناس عن الخدمات الحكومية المقدمة إليهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على دعم كافة مبادرات التحوّل الذكي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية أدائها وتعزيز مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.

وتضم لجنة السعادة بالهيئة حامد طاهر مدير إدارة اسعاد المتعاملين رئيساً للجنة وعلي أحمد الكندي نائباً للرئيس وعضوية كل من مريم عبد الرحمن مدير إدارة الحسابات المالية، وعمر محمد موسى مدير مكتب رئيس الهيئة وعلى خليفة من الإدارة القانونية وجاسم المدفع من إدارة الخدمات المشتركة.

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة إسعاد المتعاملين ورئيس اللجنة، أن اللجنة باشرت عملها واستعرضت مطالب واقتراحات وشكاوى المتعاملين، وبناء على ما ورد فيها تم تعديل أهداف وخطط بعض الإدارات وطرح عدد من التوصيات، بما يضمن تطوير الخدمات بشكل مستدام، وكذلك تجاوز أي تحديات تحول دون سعادة الجمهور وتلبية توقعاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في وضع مؤشر لسعادة المتعاملين في عدد من مراكز خدمة المشتركين، وذلك انطلاقاً من قناعتها التامة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع ضمان رسم الابتسامة على وجوه الناس.