"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الثامنة صباح الخميس 23 يناير الجاري، في تمام الساعة الـ 10، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، يناقش المجلس سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، ومحمد مير مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك.