بلدية الحمرية تختتم فعاليات مهرجان "أسرتي"

الشارقة 24:

أسدلت بلدية الحمرية، الأحد، الستار على فعاليات مهرجان "أسرتي"، الذي أطلقته في أولى فعالياتها لعام زايد، بحضور أكثر من 200 أسرة طوال أيام انعقاد المهرجان، وحقق نجاحاً كبيراً لزخم فعالياته وتنوعها.

وشهدت فعاليات المهرجان الذي أقيم في حديقة السيدات بالحي الشرقي بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، إقامة العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية والورش التعليمية للأطفال، والفقرات المتنوعة وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والأمهات.

وأعرب مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان بلدية الحمرية، انطلاقاً من ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، لتعزيز التماسك الأسري وتقوية الروابط العائلية.

وأشار الشامسي بأن المهرجان وفر في جميع أركانه وفعالياته بيئة صحية ومتنفس مثالي لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والتعليمية والورش والمسابقات بخصوصية عالية للأطفال والنساء، لافتاً إلى أن الأهالي طالبوا بمواصلة تنظيمه كونه ملتقى ثقافي وعائلي أقيم في الحديقة، وأتاح مناخاً من التلاقي والمرح والتنافس بين الحضور.