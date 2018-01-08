"الشارقة لعلوم الفضاء" ينظم ورشة حول "تقنيات الأقمار الصناعية المكعبة"

الشارقة 24 – وام:

ينظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ورشة عمل متخصصة في مجال "تقنيات الأقمار الصناعية المكعبة... التصميم والتطوير" خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري بالتعاون مع مراكز دولية متخصصة.

وتستهدف الورشة طلبة جامعة الشارقة في كليتي العلوم والهندسة وموظفي المركز العاملين في مجال الأقمار الصناعية المكعبة حيث يشارك نحو75 شخصا في الورشة.

وتهدف الورشة إلى تنمية المعارف العلمية والتقنية للمشاركين في تقنيات الأقمار الصناعية المكعبة وتأهيل فريق من الطلبة يشارك في الأعمال البحثية الخاصة بتلك التقنيات في مختبرات الأقمار الصناعية بالمركز.