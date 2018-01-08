محمد البريكي: 30 شاعراً من 17 دولة يشاركون في "الشارقة للشعر العربي"

الشارقة 24 – محمود سليم:



قال محمد البريكي مدير مهرجان الشارقة للشعر العربي، إن المهرجان الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الإثنين، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد زخماً كبيراً في مشاركة الشعراء، حيث يشارك 30 شاعراً من 17 دولة، خليجية وعربية، وشاعر واحد من السنغال، بالإضافة إلى 9 شاعرات من 8 دول، و3 ناقدات.



وأضاف البريكي، في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن المهرجان الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري يضم 5 جلسات شعرية في قصر الثقافة بالشارقة، بالإضافة إلى جلسة صباحية بالجامعة القاسمية.



وأشار إلى أنه سيصاحب المهرجان ندوة فكرية تناقش أثر مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي، والأخرى تناقش التماس في القصيدة العربية الحديثة.