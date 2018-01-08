بدور القاسمي: الإمارات باتت وجهة إقليمية ودولية مفضلة لرواد الأعمال

الشارقة 24:



أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت وجهة إقليمية ودولية مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، بفضل ما تقدمه لهم من تسهيلات وخدمات، وما تمنحه لهم من إمكانيات لتحقيق أحلامهم، واستثمار طموحاتهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما يخدم مجتمعاتهم والعالم أجمع.



وثمنت الشيخة بدور القاسمي، في تصريح حول جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، دعم القيادة الإماراتية للشباب المبدع والمبتكر، من خلال "جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب"، وأشادت بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تهيئة البيئة الحاضنة لأصحاب الأفكار الإبداعية للانطلاق بأعمالهم ومشاريعهم من دولة الإمارات، ودعمهم في عمليات التوسع والاستحواذ من أجل ضمان الاستفادة المثلى لمختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الأعمال.



وأشارت رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، إلى أن دعم الشباب الموهوبين في مجال الأعمال بالوطن العربي، يزيد من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصادات هذه الدول، ويوفر لأجيال الغد فرص العيش الكريم والحياة المزدهرة.