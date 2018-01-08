بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة لطريق خورفكان الدائري الغربي

الشارقة 24 – وليد الشيخ



ضمن خطتها الاستراتيجية المتماشية مع "رؤية الإمارات 2012"، وفي برنامج استكمال شبكة الطرق الاتحادية الرابطة بين مدن الساحل الشرقي، باشرت فرق العمل بوزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع طريق خورفكان الدائري الغربي في مرحلته الثالثة والأخيرة.



وقالت الوزارة إن المشروع الذي يمر مساره بتشكيلات جبلية متاخمة لغرب مدينة خورفكان، يمتد لنحو 5 كيلو مترات بدءاً من دوار المستشفى وحتى منطقة الزبارة، بما يحقق الربط مع المرحلتين الأولى والثانية واللتان يبلغ طولهما 7 كليو مترات.



ومن المتوقع إنجاز المشروع البالغ تكلفته 150 مليون درهم، بحلول الربع الثالث من العام المقبل، وبانتهائه تكون الوزارة قد حققت غايتها من تدعيم الشبكة الاتحادية للطرق بالساحل الشرقي والإمارات الشمالية والتي تمتد من شارع خليفة بن زايد وحتى الفجيرة وكلباء، وصولاً لخورفكان ودبا.



وكان معالي الدكتور عبد الله بحليف النعيمي، قد أعلن عن أهمية المرحلة الثالثة من طريق خورفكان الدائري الغربي في تحقيق انسيابية الحركة المرورية بين مدن الساحل الشرقي، وتخفيف الضغط المروري عن الشوارع الداخلية للمدينة، علاوة على دوره الهام في تقليل المدة الزمنية لحركة التنقل بين المدن.



ويحقق الطريق انعكاسات تنموية مستقبلية على المدى الطويل، حسب رأي سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والذي قال إن الطريق يعد معبراً للمستقبل يطوق المدينة بمراحله الثلاثة.



وأضاف النقبي: "إن هذا الشريان له تأثير مستقبلي على حركة التمدد العمراني التي نتوقع وصولها للمناطق الواقعة على جانبي الطريق ومنها منطقة العوينات، فضلاً عن اختراقه مناطق مستحدثة تشهد زخماً عمرانياً على المستوى السكني والتجاري في الوقت الراهن، كمنطقتي الزبارة والحراي".



وثمن النقبي جهود القيادة الرشيدة على المستويين المحلي والاتحادي في الارتقاء بقطاع البنية التحتية وتسخير كافة الإمكانات لتذليل الصعاب على المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.