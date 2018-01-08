"اجتماعية الشارقة" تختتم معسكر الحصاد التطوعي الرابع للأطفال

جانب من فعاليات المعسكر

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الشارقة 24:



أسدلت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة الستار، عن معسكر حصاد التطوعي الرابع، تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة"، وذلك بهدف استثمار وقت إجازة الربيع للأطفال من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التطوعية والمجتمعية خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر الماضي إلى 4 يناير الجاري.



وقالت فايزة خباب مدير مركز التطوع؛ إن الدائرة تهدف من خلال هذا المعسكر إلى غرس قيمة التطوع لدى الأبناء، وذلك من خلال إعداد مجموعة من البرامج والأعمال التطوعية الهادفة، إذ يتم تشجيعهم على المشاركة في فرص التطوع المتاحة بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أن فرص الحصاد التطوعي تحتسب الساعات التطوعية بمعدل ساعتين يومياً للأطفال سواء من البنين والبنات، وهذا ما يؤهلهم ويصقل مهاراتهم بخبرات متنوعة في وقت مبكر من عمرهم، وكذلك يمكنهم من المشاركة بسهولة في جائزة "نجوم التطوع" التي تنظمها جائزة الشارقة للعمل التطوعي.



وأضافت خباب، أن مركز التطوع وهو أحد الإدارات التابعة للدائرة؛ يتولى تنفيذ معسكر الحصاد عبر 10 معسكرات على مستوى فروع الدائرة المنتشرة في إمارة الشارقة، حيث بلغ مجموع المشاركين الصغار نحو 299 متطوعاً من الأطفال، لينفذوا أكثر من 4357 ساعة تطوعية، أما من حيث عدد المتطوعين القادة فبلغ عددهم نحو 93 متطوعاً، لينفذوا نحو 1615 ساعة تطوعية، وذلك من خلال 86 فرصة تطوعية لـ 79 برنامجاً تطوعياً وتثقيفياً ومجتمعياً.



وأوضحت مدير مركز التطوع؛ أن المعسكر تضمن عدداً من البرامج والفرص التطوعية التي تنوعت ما بين البرامج الإنسانية والاجتماعية والتثقيفية، والتأهيلية، وذلك بغية تمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على الالتزام بالعمل التطوعي، لافتة إلى أن من أبرز البرامج التي تم تنفيذها تمثلت في البرامج الاجتماعية، والتي منها: فرصة "بستان الدار" وهي عبارة عن مبادرة تعني بإحضار شتلات وزراعتها في دار رعاية كبار السن، وكذلك فرصة تطوعية بعنوان "همة" لتنظيف البحر من المخلفات والأوساخ، إضافة إلى البرنامج الوطني "اقرأ لي" وهو يعني بقراءة القصص القصيرة لكبار السن وذوي الإعاقة.



وإلى جانب برامج التشجير والذي يعني القيام بزراعة شتلات في بيوت كبار السن والمقيمين لوحدهم، تضمن المعسكر ايضاً فرصة الحقيبة الشتوية التي تم تجهيزها وإهدائها للفئة العاملة في الإمارة والمناطق الوسطى والشرقية، علاوة على ورشة الخط العربي "خط النسخ"، كما تضمن جدول الأنشطة زيارات ميدانية للجهات الحكومية، كالفرصة التطوعية "همة" من خلال القيام بأعمال تطوعية في المؤسسات، بالإضافة إلى برنامج "رفقاً بهم" في مأوى القطط والكلاب وذلك بغية تعليم الأطفال على الرفق بالحيوان.