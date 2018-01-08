وليد العمودي: أول جهاز صراف آلي في الشرق الأوسط لذوي الإعاقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال وليد العمودي نائب الرئيس / رئيس القنوات الإلكترونية لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، لـ "الشارقة 24": "اليوم تم إطلاق جهاز الصراف الآلي الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ويخدم فئتين من ذوي الإعاقة وهما: الأشخاص المكفوفين، والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث تم تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية للفئات المذكورة بسهولة واستقلالية ودون الحاجة إلى مساعدة، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية متطلباتهم المالية".



وأضاف العمودي: "أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم خدمة مماثلة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فقد تم افتتاح أول جهاز صراف آلي لمستخدمي الكراسي المتحركة على مستوى الشرق الأوسط في نادي الثقة للمعاقين، ومن ثم أول جهاز صراف آلي للمكفوفين في جمعية الإمارات للمكفوفين ثم في جامعة الشارقة".