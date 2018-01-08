"موارد الشارقة" تنظم برنامج "الشخصية المغناطيسية" للباحثين عن عمل

الشارقة 24:



استمراراً لجهودها في تأهيل الكوادر الإماراتية الباحثة عن عمل، نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامجاً تأهيلياً يهدف إلى بناء المقومات الشخصية للفرد، تحت عنوان "الشخصية المغناطيسية"، استهدف فئة الباحثين عن عمل وعددهم 80 باحث وباحثة عن عمل، نفذ على 5 مراحل، حيث عقد في الشارقة، المدام، كلباء، خورفكان ودبا الحصن.



وتناول البرنامج العديد من المحاور، أبرزها: أهم مقومات الشخصية الجاذبة، ودور لغة الجسد في التأثير على الآخرين، وكيفية ترغيب الآخرين في التواصل، وأهمية عنصر الجمال الروحي في الشخصية.



وتركز الدائرة على تنفيذ برامج تخصصية للباحثين عن عمل بهدف تكوين كوادر مواطنة مزودة بالمهارة والمعرفة، وتمتلك الخبرات اللازمة للانخراط في بيئة العمل بكل جدارة.



وتحرص على تدريبهم من قبل مختصين وخبراء في مجالات التنمية البشرية والمهنية المختلفة لصقل مهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من دخول بيئات العمل بثبات وقوة.