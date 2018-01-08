"الشارقة للتعليم" يوقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم

الشارقة 24:



قام الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بالتوقيع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو جعل إمارة الشارقة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات.



وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي: إن المجلس وقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، في إطار تلاقي أهداف المجلس مع الوثيقة خاصة فيما يتعلق بمشروع "العلم نور" الذي يشرف عليه مجلس الشارقة للتعليم لمعالجة مشكلة فئة الأميين الراغبين في استكمال تعليمهم الناتجة عن مشروع تعداد "الشارقة 2015"، الذي أجرته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة تحت شعار: "للغد، لا لمجرد العد"، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا، تكون فيه الشارقة إمارة مراعية للسن وبيئة مثلى لهم.. حيث يستفيد من المبادرة خلال العام الدراسي الجاري 76 مسن ومسنة.



ويأتي التوقيع في إطار تلاقي أهداف المجلس مع الوثيقة لتكامل الأدوار وتضافرها في نشر التوعية بالمبادرة بين فئات المجتمع وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا بأن تكون الشارقة إمارة مراعية للسن وبيئة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم فيها برفاهية، وانسجاماً مع الجهود الرامية إلى دعم رؤية حكومة الشارقة، إضافة إلى بناء تحالفات استراتيجية بين مختلف الهيئات والدوائر في الإمارة.



وقال الدكتور الكعبي: إن الشارقة تولي أهمية كبيرة لفئة المسنين وتسعى جادة إلى ما يترجم هذا الاهتمام والذي نص في مواده على الاهتمام بالمسنين والشيخوخة، وما يدلل على ذلك التشريعات والتدابير التي قامت بها في مجال رعاية كبار السن والتي تكللت بانضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، مشيداً بدور القيادة الرشيدة في توفير مختلف الدعم وخدمات الرعاية لكبار السن، لافتاً إلى أن إدارات المدارس تنظم زيارات ميدانية للطلبة لدور وأندية رعاية كبار السن لتعزيز التواصل ونشر ثقافة مجتمعية لدى الناشئة بما يعود عليهم بالنفع، وخلق جيل واع يقدر عطاءات الأجيال السابقة.