"قانونية استشاري الشارقة" تدرس مقترحها لمسودة مشروع قانون محلي

الشارقة 24:

تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مقترحها لمسودة مشروع قانون محلي تقدمت به متضمناً عدداً من المواد والأبواب القانونية.

ويأتي مشروع القانون الذي تنظر إليه اللجنة في إطار برنامج عملها لتقديم مشروع قانون من شأنه أن يمثل إضافة للمنظومة التشريعية في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وعبد الله صالح النقبي، ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.

فيما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وهم عيسى سيف مساعد المدير العام للإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم، والمهندس سالم الهاجري من دائرة التخطيط والمساحة.

وأكد عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة أن اللجنة التشريعية والقانونية ومن منطلق دورها في تدارس الواقع المجتمعي والخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ارتأت أن تقدم مسودة مشروع قانون محلي اتخذت فيه الإجراءات المعمول بها في المجلس من حيث الموافقات لتمضي حالياً في دراسته وإعداده بالمشاركة مع جهات الاختصاص بغية الوصول إلى صياغة قانونية موحدة.

وأشار إلى أن مسودة المشروع التي تعكف عليه اللجنة حالياً لإعداده وصياغته وفق الأطر القانونية من شأنه أن يشكل حلقة من سلسلة التشريعات المحلية الرامية إلى خدمة المواطن في إمارة الشارقة، وبالتالي العمل على صياغته بالشكل الذي يتفق مع القوانين المحلية والاتحادية.