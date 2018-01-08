شرطة الشارقة تطلق حملة "احذر تجاوز الإشارة الحمراء"

الشارقة 24:

استمراراً للحملات التوعوية التي تطلقها القيادة العامة لشرطة الشارقة، أطلقت إدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، حملة تحت عنوان "احذر تجاوز الإشارة الحمراء"، بهدف توعيه أفراد الجمهور وقائدي المركبات ومستخدمي الطريق عن مخاطر تجاوز الإشارة الحمراء.

وتضمنت "البروشورات" مخاطر تجاوز الإشارة الحمراء، التي تكمن وراء زيادة السرعــة من أجل اللحاق بالإشارة الضوئية قبل تحولها إلى اللون الأحمر، الأمر الذي يجعل من حوادث الاصطدام محتملة وبدرجـة كبيرة.

يذكر أن "البروشورات" التوعوية المطبوعة يتم توزيعها تحمل أكثر من لغة سواء العربية والإنجليزية والأوردو على أفراد الجمهور وقائدي المركبات، في مختلف المراكز التجارية والمناطق الحيوية، للتأكد من وصولها إلى كافة المستهدفين في إمارة الشارقة.

وأكدت شرطة الشارقة أنها مستمرة في إطلاق الحملات التوعوية المرورية طوال العام، وذلك حرصاً منها على سلامة الأرواح والممتلكات، كما دعت جميع قائدي المركبات بالتقيد بقوانين السير والمرور.