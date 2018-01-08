عبد العزيز الجروان: 112 حافلة مملوكة لـ "الطرق والمواصلات"

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

قال عبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات" "استمراراً لنهج تطوير خدمات هيئة الطرق والمواصلات لمحطة الجبيل، تم التعاقد مع الوكيل بن درويش لتوريد 10 حافلات من نوع مان الألماني التي تعمل على الخطوط الطويلة "أبو ظبي والعين"."

وأضاف الجروان أنه بعد تدشين 10 حافلات، الإثنين، إضافة إلى 3 حافلات أخرى في المرحلة القادمة، يكتمل أسطول الحافلات إلى 112 حافلة مملوكة بالكامل إلى هيئة طرق ومواصلات الشارقة.

وكشف الجروان أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك ارتفاع 15% في عدد الركاب خلال الربع الأخير من العام 2017، حيث بلغ عدد الركاب اليومين للحافلات 19 ألف راكب، وهذا رقم جيد جداً، حيث نسعى إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة من خلال فتح خطوط جديدة، بالإضافة إلى 8 خطوط موجودة حالياً.

وأشار مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات أن الحافلات الجديدة مريحة للركاب ومزودة باشتراطات الأمن والسلامة، متمنياً أن تكون إضافة لمستخدمي الحافلات، وحول القيمة الإجمالية للحافلات قال الجروان إن قيمة الحافلة الواحدة 950 ألف درهم.