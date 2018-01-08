بتكلفة 10 ملايين درهم... "مواصلات الشارقة" تدشن 10 حافلات جديدة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال عبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، إن الهيئة تعمل على تطوير أسطول النقل بين إمارات الدولة ودعمه بحافلات حديثة باستمرار، بما يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة ويتوافق مع متطلبات الخدمة، فقد روعي في الحافلات الجديدة أن تكون من فئة الحافلات السياحية المصنعة بأحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية، وأن يكون بها أقصى قدر من الوظائف والتكنولوجيا المستخدمة بحافلات الرحلات الطويلة لضمان توفير سبل الرفاهية والراحة والسلامة للركاب، فهي من إنتاج شركة "مان للشاحنات والحافلات"، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الشاحنات والحافلات المعروفة بقوتها وموثوقيتها وجودتها والتزامها بأعلى معايير القيادة والراحة والأمان، والتي تستند إلى مفهوم القيادة المستدامة.

جاء ذلك، خلال تدشين مواصلات الشارقة 10 حافلات لتنضم إلى أسطول حافلات الخطوط الخارجية لنقل الركاب من مدينة الشارقة إلى كافة مدن الدولة، بتكلفة بلغت 10 ملايين درهم.

وأضاف الجروان تماشياً مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتطبيقاً لسياستها الرامية إلى تشجيع النقل الجماعي العام، واستمراراً في تنفيذ خطتها الهادفة للتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للركاب أثناء تنقلهم، دشنت الهيئة 10 حافلات جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين درهم، ليصبح بذلك عدد حافلات النقل بين المدن والتي تنطلق من محطة الجبيل إلى كافة مدن الدولة 112حافلة، تنقل يومياً ما يزيد عن 20 ألف راكب، وذلك بحضور سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، وعبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، وجمع من موظفي الهيئة والجهات المعنية.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشتريات والخدمات الإدارية بالهيئة يوسف سليمان الحمادي، أن الحافلات الجديدة يتوفر بها العديد من المميزات التي تضمن سلامة الركاب، مثل نظام توقف الحافلات تلقائياً في حالات الطوارئ EBA، والذي يسهم في تقليل نسبة الحوادث والتصادم الأمامي، بالإضافة لوجود نظام خاص للتنبيه عند الانتقال من مسار إلى آخر أو خروج الحافلة عن المسار عدة مرات، مع وجود أربعة كاميرات مراقبة فضلاً عن وجود كاميرا رجوع خلفية، مشيراً أن الحافلة تتسع لعدد 48 راكباً، وجميع المقاعد ذات مسافات بينية كافية لراحة الركاب، ووحدات تكييف عالية الجودة مصممة للأجواء الحارة عبر الزجاج المزدوج والمغطى من الخارج بطبقة حماية لتقليل دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل أو خروج البرودة إلى الخارج، إلى جانب وجود أضواء قراءة فردية، ونظام التحكم في الصوت لكل مقعد، مشابه لما هو موجود في الطائرات، ومقابس كهربائية لشحن الكمبيوتر ومنافذ لشحن الهواتف الذكية عند كل مقعد لتلبية احتياجات الركاب، علاوة على أن الحافلات مزودة بأجهزة الكشف عن الدخان لتوفير أقصى درجات الحماية للركاب.

وقال محمد زاهد إداري أول المشتريات الفنية بالهيئة، إن الحافلات يتوفر بها نظام التحكم ومراقبة ضغط الهواء الداخلي للإطارات "TPM"، لتقليل الحوادث الناتجة عن انفجار الإطارات، حيث يعمل النظام على ثبات مستوى الضغط الداخلي، ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للإطارات، كما أنه يصدر تحذيراً للسائق عندما ينخفض الضغط إلى أقل من الحد الأدنى، كما أنها مزودة بمصابيح أمامية من نوع "زينون" وهي تسهم بشكل كبير في تحسين إضاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية خاصة في حالات سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، موضحاً أن الحافلات التي تم تدشينها هي الدفعة الأخيرة من مجموع الحافلات التي أعلنت الهيئة مسبقاً تزويد أسطولها بها والتي بلغ عددها 37 حافلة.