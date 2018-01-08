ثابت الطريفي: محطة ضخ "السد" تعزز مكانة الشارقة على الخارطة العالمية

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن محطة "السد" التي دشنتها البلدية، الإثنين، تم تصميمها وتعديلها وفقاً للمواصفات الفنية التي تتناسب مع طبيعة الاستخدام المتبعة في البلدية والطبيعة الجغرافية للإمارة، مشيراً إلى أنه سيتم استخدامها في المرحلة الحالية، ومستقبلاً، خلال أوقات تجمع المياه.

وأشار الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المحطة تتميز بسهولة الاستخدام، وقوتها التي تعادل ما يقرب من 20 مضخة عادية، مضيفاً أن محطات الضخ المتنقلة "السد" تهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة المتقدمة على الخارطة العالمية بين المدن الأكثر جاهزية، وقدرة على التعامل السريع مع الأزمات والكوارث والطوارئ الناجمة عن حوادث الطبيعة، والأحوال الجوية غير المعتادة.

وحضر حفل التدشين سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية الشارقة، وسعادة العميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وسعادة عيسى علي هلال، مدير مركز الشارقة للطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، وسعادة محمد إبراهيم الجسمي، المدير المساعد للزراعة والخدمات البيئية في بلدية مدينة كلباء، وعدد من القيادات وكبار الشخصيات في إمارة الشارقة.