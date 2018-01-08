"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تدشن مسجد سبيل الرشاد

الشارقة 24:

ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، الرامية إلى الحفاظ على المنظر العام للإمارة، وتوفير الطمأنينة والراحة والسكينة لمرتادي المساجد؛ افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد سبيل الرشاد بالمنطقة الصناعية 12، بحضور سعادة عبد الله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الدائرة.

يتسع المسجد لـ 320 مصليًّا، وشيد على الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة صممت على الطراز المحلي الحديث، ومنارة تعلوه بارتفاع 11 مترًا.

وقد بني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1167 مترًا مربعًا، تشمل المصلى ومرافقه الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام.

وثمن سعادة عبد الله السبوسي حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الإيمانية للمصلين، من خلال مكرمة سموه لإزالة المساجد المؤقتة "الكرافانات"، واستبدالها بمساجد دائمة تتسع للمزيد من المصلين، وتتميز بالتصاميم والطرز الإسلامية الحديثة التي تتميز بها إمارة الشارقة حيث صارت معلماً بارزاً لها في كافة المحافل.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية على أن أهم ما يميز هذه المساجد التي شيدت ضمن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة؛ سهولة متابعتها بصورة دورية من خلال تعيين الأئمة والمؤذنين بخلاف المساجد المؤقتة، وكذلك صيانة مرافقها الخدمية الملحقة بها كأماكن الوضوء ودورات المياه.