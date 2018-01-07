1000 حقيبة شتوية من خيرية الشارقة لمحدودي الدخل

عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي

الشارقة 24:



وزعت جمعية الشارقة الخيرية 1000 حقيبة شتوية لمحدودي الدخل، تشتمل على طرود الغذاء ومواد الإغاثة من الملابس والأغطية التي تهدف إلى وقاية أسر المحتاجين من برد الشتاء القارس.



وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، أنه تم البدء في توزيع أولى مبادرات عام زايد الخير 2018 والتي جاءت تحت مسمى "مبادرة الحقيبة الشتوية" حيث تم توزيع 1000 حقيبة تشتمل على الملابس الثقيلة والبطانيات على العمال ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة المسجلين بكشوف الجمعية، مؤكداً أن عملية التوزيع شملت الأسر المسجلين بكشوف الجمعية في مدينة الشارقة وإدارتها الفرعية في الذيد والمدام وخورفكان وكلباء ودبا الحصن لرسم البهجة في نفوس الشريحة العظمى من المستحقين داخل الإمارة.



وتابع بن خادم، أنه تم توزيع 550 حقيبة على العمال والأسر المسجلين بالمقر الرئيسي في مدينة الشارقة، بينما وزعت إدارة كلباء 200 حقيبة، وتم توزيع بقية المستحقات على المستفيدين المسجلين بمناطق الذيد والمدام وخورفكان ودبا الحصن بواقع 50 حقيبة لكل فرع.



من جانبه أوضح أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات أن مشروع الحقيبة الشتوية التي تم توزيعها جاءت لتواكب توجهات الجمعية نحو استهداف المحتاجين في الجوانب الأكثر حاجة بما يحقق السعادة بين جموع البسطاء ويعمق أواصر التكافل بين جميع فئات المجتمع، موضحاً أن المبادرة تم إطلاقها بتعاون محسني الجمعية الذين سارعوا إلى التبرع ودعم تلك المبادرة، مثمناً جهود كافة المساهمين في نجاح هذا المشروع الشتوي ووصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً من الفقراء ومحدودي الدخل.