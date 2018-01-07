بلدية الشارقة تطلق حملة توعوية للحد من حوادث سقوط الأطفال

الشارقة 24:

تحت شعار "حمايتي مسؤوليتكم" أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة توعوية موسعة تستمر على مدى أسبوع لتوعية السكان بضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من حوادث سقوط الأطفال من البنايات، وذلك بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة: إن هيئة الوقاية والسلامة تبادر بإطلاق مبادرات توعوية حول كل ما يخص أسس الأمن والسلامة، وتتعاون مع كافة الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة الأفراد، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة مع بلدية الشارقة في حملة "حمايتي مسؤوليتكم" جاءت من منطلق سعي الهيئة الدائم لترسية مفاهيم الوقاية وزيادة الوعي المجتمعي بما يخص الأمن والسلامة، وحرصاً على نشر مفهوم الوقاية وترسيخ الأفكار المتعلقة به بين أفراد المجتمع، إذ تهدف الحملة لوقاية الأطفال من السقوط من المباني، والحفاظ على أرواح أبنائنا الغالية.

وشدد على أهمية دور أولياء الأمور في التأكد من اشتراطات السلامة في منازلهم، وحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، وذلك عن طريق تثقيفهم بتدابير الأمن والسلامة المنزلية، كإخلاء الشرفات من الأثاث والأمتعة، وتركيب أقفال تحكم في النوافذ، مع ضرورة مراقبة الأطفال على مدار اليوم، فإغفال الوالدين لتدابير الأمن والسلامة في المنزل قد يكلف الأطفال حياتهم.

من جهته، أفاد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن الحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة تهدف إلى إشراك السكان مشاركة فعّالة وحقيقية في تحمل مسؤولية حماية أبنائهم من السقوط من الشرفات والنوافذ من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حوادث السقوط التي قد تقع نتيجة إهمال الأبوين أو عدم درايتهم دراية كافية بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث.

وأكد أن البلدية تحرص على التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة وحشد الجهود المشتركة من أجل تحقيق أعلى معدلات السلامة العامة في الشارقة سواءً من خلال تعزيز اشتراطات السلامة ومراقبة تطبيقها، أو نشر التوعية بشأنها لدى كافة شرائح المجتمع أفراداً ومؤسسات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، لاسيما الأطفال الصغار، حتى تبقى الشارقة دائماً بيئة مثالية آمنة تتوفر بها كافة مقومات السلامة لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.

ملصقات ومنشورات توعوية

وأشار الطريفي إلى أن البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة، أعدت خطة توعوية شاملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من سكان البنايات في الشارقة وتوعيتهم بالاحتياطات والتدابير الواجب اتباعها لحماية أبنائهم من حوادث السقوط، إذ قامت أمس بتوزيع ملصقات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والأردية على 3000 بناية تركزت معظمها في المناطق التجارية التي تتميز ببناياتها وأبراجها المرتفعة، كمنطقة المجاز والتعاون والقاسمية والنهدة وأبوشغارة.

ولفت إلى أن أعدت البلدية 5000 منشور توعوي باللغات الثلاث ليتم توزيعها مباشرة على الجمهور المشارك في الحملات الميدانية والمعارض التوعوية، حيث أقيم أول هذه المعارض في إدارة التنظيم الإيجاري بالمنطقة الصناعية الخامسة في نهاية ديسمبر الماضي، وأقيم المعرض الثاني بمركز ميغامول يوم أمس، وستختتم هذه المعارض في حديقة المحطة يوم الاثنين القادم.

وأضاف مدير عام البلدية أن المواد التوعية شملت كذلك إعداد فيلم قصير وإعلانات توعوية وفواصل إذاعية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام لنشرها عبر مختلف القنوات الإعلامية ومنها إذاعة وتلفزيون الشارقة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية وشركائها الاستراتيجيين، إضافة إلى بعض المواقع الإخبارية الكبرى، كما تم إرسال رسائل نصية توعوية إلى أكثر من 10 آلاف مستأجر ومؤجر بالشارقة.

حلول وقائية

وحول الحلول الوقائية التي طرحتها البلدية للحد من حوادث سقوط الأطفال من البنايات، أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع، أن البلدية أجرت منذ عدة سنوات حزمة تعديلات على الاشتراطات الفنية لتعزيز السلامة بالمباني، تتصدرها إلزام المالك والمقاول برفع مستوى النوافذ والشرفات إلى 120 سنتمتراً بدلاً من متر واحد، إلى جانب الالتزام بتركيب أقفال الأمان "مقاومة" في النوافذ بحيث لا تفتح النوافذ أكثر من 5 - 10 سنتمترات بالقوة العادية.

ودعا ملاك العقارات القديمة التي يقل ارتفاع مستوى شرفاتها ونوافذها عن 120 سنتمتر إلى المبادرة بتعديل مستوى الارتفاع لتتوافق مع الاشتراطات الفنية المطبقة على المباني الجديدة بعد الحصول على التصاريح اللازمة من البلدية، مشيرًا إلى أن البلدية تقدم من خلال الحملة التوعوية الجارية شرحًا تفصيليًا عن الأنواع المختلفة من أقفال الأمان التي تصلح لأبواب الشرفات والنوافذ المنزلقة "الجرارة" أو تلك التي تفتح للداخل أو الخارج، والتي تتوفر بأسعار مناسبة في العديد من منافذ البيع.

تصريح حماية الشرفات

وكشف خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، أن البلدية أطلقت مبادرة جديدة لتعزيز السلامة بالبنايات، إذ سمحت للملاك والمستأجرين بتركيب حاجز شفاف من الإكريليك على سور الشرفة بعد الحصول على تصريح حماية الشرفات من إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بالمنطقة الصناعية الخامسة، من خلال تقديم طلب التصريح مرفقاً به صورة خارطة الأرض وصورة سند الملكية أو عقد الإيجار المصدق، ورسالة عدم ممانعة من المالك لتركيب الحاجز إذا كان الطلب مقدمًا من قبل المستأجر، وصورة ضوئية مطبوعة للشرفة، وتوقيع نموذج التعهد الخاص بإصدار التصريح، على أن يتم معاينة الشرفة بعد التنفيذ للتأكد من مطابقة الاشتراطات المقررة، وذلك مقابل رسوم 200 درهم فقط.