منتسبات "الشرطة النسائية" بالشارقة يطلعن على قوانين دار رعاية المسنين

الشارقة 24:

زار وفد من منتسبات الدفعة الـ 11 للإعداد المهني للشرطة النسائية بأكاديمية العلوم الشرطية، الأحد، دار رعاية المسنين في الشارقة، يرافقهم النقيب سعود تميم الريامي المحاضر بمساق حقوق الإنسان، حيث تأتي الزيارة ضمن البرنامج الأكاديمي للمساق وللاطلاع عن كثب على الرعاية والحقوق التي يتمتع بها نزلاء الدار من كبار السن.

وكان في استقبال الطالبات مريم القطري مديرة الدار والتي رحبت بدورها بالطالبات وأعضاء الوفد المرافق المؤلف من النقيب الريامي وعدد من المدربين والمدربات المشرفين على الدفعة، حيث هدفت الزيارة للتعرف على الدار والوقوف على الخدمات التي تقدمها لنزلائها والمتمثلة بخدمات الرعاية الدائمة والمؤقتة والنهارية لكبار السن، كما اطلعوا على الأقسام والمهام التي تؤديها الدار، والأنشطة وقسم الرعاية الطبية وقسم الشؤون التنفيذية.

وقامت المنتسبات أثناء الزيارة بتقديم الورود للمسنين تعبيراً عن التقدير والاهتمام بهذه الشريحة الهامة من أبناء مجتمع دولة الإمارات، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.