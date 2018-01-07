حاكم الشارقة يتفقد المشاريع الحيوية بمنطقة شيص ويطمئن على أحوال المواطنين

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، عدداً من المشاريع الحيوية وشبكات الطرق والبنية التحتية بمنطقة شيص.

واستقبل سموه لدى وصوله إلى منطقة شيص بالحفاوة والترحيب من أهالي المنطقة، مثمنين حرص سموه على تفقد أحوال المواطنين والمتابعة الشخصية للمشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة.

واستمع سموه إلى تقرير مفصل حول سير العمل في مشروع طريق الشارقة خورفكان، وتفقد سير العمل في الأنفاق المؤدية إلى منطقة شيص، وقد بلغت نسبة الانجاز 90% في مشروع نفق الغزير الممتد بطول 860 متر، بالإضافة إلى نفق روغ والذي يبلغ طوله 1300 متر.

ووجه سموه المسؤولين والقائمين على المشروع بأهمية سلامة مرتادي الطرق وضرورة توفير كافة وسائل الأمان والسلامة والراحة على جوانب الطريق الجبلي، وتوفير سياج آمن للسيارات والمشاة، وتهيئة ممرات مياه الأمطار الطبيعية ومجاري الأودية، إلى جانب رفد الطريق بالخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وغيرها.

كما دعا سموه للحفاظ على البيئة الجبلية وجمالها من خلال زراعة وتشجير المناطق المحيطة بجوانب الطريق، ووجه باستحداث خمس مناطق زراعية على جوانب الطريق ورفدها بكافة الخدمات التي تتيح للزوار وعابري الطريق التمتع برؤية المناظر الخلابة في المنطقة.

ومن ضمن المشاريع التي اطلع سموه عليها جسر دفتا الحلقي وبلغت نسبة إنجاز المشروع 95%، ووجه سموه العاملين بضرورة الإسراع في إنجاز وإكمال المشروع.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء جسر جديد استكمالاً لمشروع طريق خورفكان الشارقة في منطقة وشاح يربطها بمشروع سفاري بردي، بالإضافة إلى استحداث معبر يخدم أهالي منطقة مليحة ومدينة الذيد خلال عبورهم إلى ميدان الذيد للهجن.

ويعد مشروع طريق خورفكان الشارقة من أضخم المشروعات التنموية في إمارة الشارقة ويمتد على طول 87 كم، من مدينة خورفكان مروراً بمنطقة شيص ليصل إلى طريق الإمارات بمدينة الشارقة، بتكلفة إجمالية للمشروع 5 مليارات درهم.

ويوفر الطريق العديد من المزايا، تشمل التنقل السهل والآمن لعابريه مع توافر الخدمات والمناظر الطبيعية، إلى جانب تقليص الوقت في التنقل بين مدينة الشارقة ومدينة خورفكان، لتصل إلى 45 دقيقة فقط، وتنمية وتطوير المناطق الواقعة عبره.



وافتتح سموه حضانة شيص الحكومية والحديقة الملحقة بها، وتجول سموه في أقسام وغرف الحضانة، وأمر سموه بتنفيذ بعض التعديلات التي من شأنها المساهمة في خدمة المنظومة التعليمية والتربوية وتوفير كافة وسائل الراحة لأطفال الحضانة والعاملين فيها.

كما تفقد سموه عدد من المرافق الخدمية وإضافة بعض الملحقات بما يتواكب مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد التقى أهالي منطقة شيص في الديوان الأميري، حيث تبادل سموه معهم الأحاديث الودية متفقداً أحوالهم، ومستمعاً سموه إلى تطلعاتهم لتطوير المنطقة وتنميتها، وعبر أهالي منطقة شيص عن فرحتهم الكبيرة وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة التي شرفهم بها صاحب السمو حاكم الشارقة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته سعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، وأعيان وأهالي منطقة شيص.