شرطة الشارقة تنظم ورشة عمل حول تطوير الهيكل التنظيمي للقيادة العامة

الشارقة 24:

شهد العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الأحد، ورشة عمل حول مشروع تطوير الهيكل التنظيمي للقيادة، بحضور المدراء العامون ونوابهم ومدراء الإدارات، وذلك في قاعة حميد سيف بمبنى القيادة.

يهدف المشروع إلى تحقيق متطلبات الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني والشرطي بإمارة الشارقة.

قدم الورشة الرائد الدكتور أحمد مصبح الكعبي مدير إدارة تطوير الهياكل التنظيمية بوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة مشروع تطوير الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال استحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية ورفع مستوى مجموعة من الوحدات التنظيمية إلى مستوى إدارات عامة ومديريات وإدارات وأقسام رئاسية.

وتوجه قائد عام شرطة الشارقة في نهاية الاجتماع بالشكر الجزيل للدكتور أحمد مصبح الكعبي، وللقائمين على تطوير الهيكل التنظيمي لشرطة الشارقة، مؤكداً على تقديمه الدعم الكامل للمشروع وتلبية احتياجاته، لضمان تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، وتحقيق أعلى مستويات الريادة في العمل الأمني والشرطي والإداري.