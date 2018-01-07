"الشارقة للتعليم" ينظم دورة تدريبية حول الرضاعة الطبيعية

الشارقة 24:

نظم مجلس الشارقة للتعليم ممثلاً بقسم الصحة والسلامة والتثقيف، دورة تدريبية في مجال الرضاعة الطبيعية، تم تنفيذها بشكل متوازي في مجلس أولياء الأمور بمدينة الشارقة، ومستشفى خورفكان، مستهدفة الكوادر التمريضية العاملة في الحضانات الحكومية التابعة للمجلس، وعددها "35" ممرضة.

وذكر علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم أن الهدف من هذه الدورة هو رفع المستوى العلمي والتدريبي لدى الكوادر التمريضية المستهدفة، واطلاعها على كل جديد لمواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، إضافة الى ترسيخ ثقافة الرضاعة الطبيعية، ووضح أن الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام، قدمتها الدكتورة حصة الغزال المدير التنفيذي لـ "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، وركزت فيها على سبل نشر التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحة الطفل وتعزيز مناعته ضد الأمراض.

وأضاف أن الدورة مهمة في تعزيز ونشر الوعي المتعلق بالرضاعة الطبيعية، بما يسهم في زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية، وبالتالي خفض انتشار الأمراض والوفيات عند الأطفال، مشدداً على أهمية الإرضاع الطبيعي كأفضل وسيلة لتوفير العناصر الغذائية للطفل منذ الساعات الأولى لولادته، حيث أن الممارسات السليمة للرضاعة الطبيعية تخفض نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع.

كما أكدت رجاء بشير المسؤول الفني للتمريض سعيهم إلى مد جسور من الثقة لإيصال الرسائل الصحية والعلمية، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة، مشددة على أهمية هذه الدورات وما ينعكس صحياً على الصحة العامة مستقبلاً، وأهمية نشر المعلومات وتداولها من قبل الكادر الطبي واستفادة الأمهات لضرورة الرضاعة الطبيعية.

واشتملت الدورة التي تم تنظيمها في جزئيين أحدهما نظري والآخر عملي، على العوارض الصحية التي تتعرض لها المرأة في فترة الحمل، وبينت الأعراض الطبيعية منها وما يحتاج إلى متابعة طبية، وقدمت نصائح طبية للشهور الأخيرة من الحمل. وألقت الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية , كما قدمت الورشة التدريبية كيفية الاعتناء بالمواليد الجدد للأمهات، وكل ما يحتجن الى معرفته عن التعامل مع مرحلة الرضاعة الطبيعية.