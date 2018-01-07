"إكسبو الشارقة" يستعد لاستضافة "ستيل فاب 2018"

الشارقة 24:

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2018"، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يستقطب في دورته الـ 14، أكثر من ألف علامة تجارية ونخبة من أهم المصنعين والموردين وخبراء الصناعة العالميين.

ويشهد "ستيل فاب 2018"، الذي تقام فعالياته خلال الفترة 15-18 يناير المقبل، مشاركة "معرض إيسن لقص ولحام المعادن" العالمي للمرة الأولى بجناح خاص في المعرض، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مؤخراً بين إكسبو الشارقة وشركة "ميسي إيسن" الألمانية.

كما يشهد المعرض في دورته المقبلة مشاركة رابطة "إيتا" التي تعتبر إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب عدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن، ومن أبرزها إيطاليا وتايوان وتركيا وألمانيا والهند والصين.

ويأتي انعقاد الدورة الـ 14 من معرض "ستيل فاب" وسط توقعات صندوق النقد الدولي بأن تقود دولة الإمارات النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وسط زيادة الإنفاق على مشاريع التنمية المدعومة بانتعاش أسعار النفط.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن معرض "ستيل فاب" يسعى إلى ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الأعمال المعدنية على المستوى العالمي، والمنصة الإقليمية الأولى للتعرف على أفضل ابتكارات المصنعين الرئيسيين وأحدث آلات وحلول التكنولوجيا فائقة التطور، وذلك بالاستفادة من نجاح وسمعة دوراته السابقة المتميزة، إضافة إلى استضافته لأول مرة خبراء التميز الألماني في مجال التكنولوجيا والهندسة والابتكار في المنطقة من خلال الشراكة مع "ميسي إيسن" ورابطة "إيتا".

وأضاف المدفع: "إن تخصيص جناح خاص لـ "ميسي إيسن" للمرة الأولى ورابطة "إيتا" للسنة الثانية على التوالي، من شأنه أن يساعدنا على تسليط الضوء أكثر على صناعة الأنابيب وأحدث المعدات، معتبراً أن الشراكات الخارجية هي الدعامة الأساسية الدائمة لـ "ستيل فاب"، انطلاقاً من حرصنا والتزامنا على تقديم أفضل التكنولوجيات والآلات على مستوى المنطقة.

ويعقد بالتزامن مع "ستيل فاب" معرض " فاستنرز وورلد ميدل إيست" الحدث التجاري المخصص للربط وصناعة التثبيت، والذي يقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

ويتوقع أن يسهم المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساءً، ويتيح الدخول المجاني للتجار والمهنيين، بتحقيق قفزة تكنولوجية، حيث يجمع تحت مظلته العديد من الخبرات التكنولوجية الجديدة التي تعتمد عليها صناعة المعادن الإقليمية، باعتباره حدثاً دولياً لجميع متطلبات المعادن واللحام والتشطيب. كما يتوقع أن يحقق المعرض أداءً أفضل من الدورة السابقة التي استقطبت 342 عارضاً من 30 دولة، وجذبت 7950 زائراً من 83 دولة.

وتكتسب دورة "ستيل فاب" الرابعة عشرة التي تشغل كامل مساحة مركز إكسبو الشارقة، قيمة مضافة وكبيرة في ظل مشاركة "ميسي إيسن" معرض "شويسن وشنايدن"، الذي يعد واحداً من أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، إلى جانب مشاركة رابطة "إيتا"، التي تعد أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب.

وتساعد شراكة "ستيل فاب" مع "إيتا" أكثر من 70 دولة على عرض وتقديم أحدث صناعاتها ومعداتها وابتكاراتها وآلاتها وتكنولوجيا صناعة الأنابيب في الأسواق الإقليمية، في حين انضمت "إيسي ميسن" و"إيتا" إلى قائمة عدد من الجمعيات الداعمة للصناعة الأجنبية مثل رابطة مصنعي الآلات الإيطالية والروبوتوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات الثانوية ورابطة صناعة الآلات التايوانية، إضافة إلى جمعية المقاولين الإماراتيين.