بلحيف: 70% إنجاز جسر البديع بالشارقة والانتهاء بالربع الثالث 2018

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن العمل بمشروع جسر البديع الجاري تنفيذه في الشارقة يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة حيث من المقرر الانتهاء من هذا المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ولفت معاليه إلى أن الشركة المنفذة ستنتهي من تنفيذ الحارات الثلاث الخارجية بكلا اتجاهي الطريق ابتداء من جسر البديع ولغاية جسر رقم 7 بطول 7 كيلومترات بحيث سيتم تحول الحركة المرورية إلى تلك الحارات لتتم المباشرة بإنجاز الحارات الثلاث الداخلية بكلا الاتجاهين على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية المشروع.

جاء ذلك خلال تفقد معالي وزير تطوير البنية التحتية يرافقه المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة مشروع جسر البديع بهدف الوقوف على آخر المستجدات بالمشروع، وتوجيه الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بوقت الإنجاز المحدد لأهمية الطريق ودوره في دعم منظومة البنية التحتية بالدولة والتخفيف من الازدحام المروري بالمناطق التي يمر منها حيث إن المشروع بعد إنجازه سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقا# لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة.

من جانبه لفت المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن المشروع عبارة عن جسر يجمع بين شارع الإمارات وشارع الشارقة - مليحة السريعين ويعتبر منفذاً مرورياً مهماً كونه أحد المعابر الخمسة الواصلة بين إمارتي الشارقة ودبي كما يكتسب أهميته من كونه ذا سعة مرورية عالية نظراً لعدد الحارات المرورية الكبيرة على الشوارع المكونة له "ست حارات على شارع الإمارات وثلاث على شارع الشارقة مليحة" فضلاً عن أنه يستقطب المرور القادم من المناطق الشمالية والشرقية المتجهة إلى إمارتي دبي وأبوظبي.