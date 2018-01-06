شرطة الشارقة تُكرّم ضابطاً متقاعداً لدوره الفاعل

الشارقة 24:



كرّم سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه، العميد الدكتور المتقاعد إبراهيم الدبل من القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، في خطوة تنم عن الاستمرار في الوفاء.



ويأتي التكريم تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المثمر والبنّاء مع القيادة العام لشرطة الشارقة، وتحليه بالمسؤولية وواجبه الوطني تجاه المجتمع، ودوره الإيجابي والفاعل، بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمجتمع الإمارات.



وأكد سعادة العميد الزري، أن هذا التكريم يعبر عن مدى اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالأخوة والزملاء ممن تركوا بصمات خالدة في خدمة الجهاز الشرطي، والعمل على رعاية شؤونهم وتوطيد علاقة الأخوة معهم، مشيراً إلى أن دور رجال الشرطة في دعم وتعزيز أمن الوطن والمجتمع لا ينتهي بانتهاء فترة عملهم وخدمتهم في الجهاز الشرطي، بل يمتد للأجيال المقبلة كي يستفيدوا من تجربتهم أثناء فترة خدمتهم، ما يدفع بالجهاز الشرطي إلى التطور بهدف حماية مكتسبات الوطن وتعزيز القيم النبيلة في المجتمع.