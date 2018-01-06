"صحية استشاري الشارقة" تطلع على جهود دائرة الخدمات الاجتماعية بكلباء

جانب من اجتماع اللجنة مع فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في كلباء

الشارقة 24:



استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خطة زياراتها لفروع دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، بزيارة إلى مقر فرع مدينة كلباء.



وتأتي الزيارة، في ظل حرص اللجنة على التواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية، والوقوف على ما تؤديه من خدمات للمواطنين وللفئات المستحقة للدعم الاجتماعي وآليات المتابعة.



ضم وفد اللجنة، سعادة عائشة رضا البيرق رئيسة اللجنة، وسعادة عذراء سالم الريامي مقررة اللجنة، وسعادة ثاني هزيم السويدي، وسعادة عوض مصبح مبارك الكتبي، فيما استقبل الوفد سعادة عبد الرحمن الدرمكي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في كلباء، وفاطمة سيف الدرمكي رئيس قسم الضمان الاجتماعي، وهند سيف السماحي رئيس قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.



وأشادت سعادة عائشة رضا البيرق، بمكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الأسر ورفع المساعدات الاجتماعية إلى الضعف، في إطار ما يوليه سموه من دعم ورعاية ومتابعة دائمة لكل الأسر المواطنة، وحرص سموه على توفير متطلبات العيش الكريم وتأمين حياة مطمئنة لكل مشمول في مظلة التأمينات الاجتماعية.



وأشارت سعادتها، إلى أن اللجنة تولي الاهتمام بأعمال دائرة الخدمات الاجتماعية، لذلك قامت بزيارة فرع الدائرة في خورفكان، والآن تزور فرع الدائرة في كلباء، لتطلع على كافة الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.



بدوره، رحب سعادة مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في كلباء بأعضاء اللجنة، مقدراً جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحرصه على التواصل مع كافة الدوائر لتعزيز مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي اهتماماً متزايداً بكافة الشرائح والفئات التي تضمها مظلة الخدمات الاجتماعية.



وأطلع سعادة الدرمكي أعضاء اللجنة، على المبادرات والخدمات الرائدة التي تقدمهـا الدائرة، والدور الحيوي لها في كلباء، وقدم بيانات إحصائية عن مختلف خدمات الرعاية والمتابعة والعلاج، إلى جانب المخصصات المالية المقدمة لكافة الفئات المشمولة بمظلة الخدمات الاجتماعية في كلباء.