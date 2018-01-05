"ضواحي 6" يسدل الستار عن فعالياته بباقة مميزة من العروض بكلباء

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

اختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مساء الخميس، فعاليات النسخة السادسة لمهرجان "ضواحي6" الذي استمرت عروضه بحديقة الشاطئ بمدينة كلباء لمدة 14 يوماً.

وحظي المهرجان، بإقبال جماهيري لافت من مدينة كلباء وعموم الأهالي والمقيمين بمدن الساحل الشرقي، لا سيما الأطفال.

وعملت اللجنة المنظمة والتي ضمت العديد من الجهات من بينها بلدية مدينة كلباء، على توفير باقة مميزة من العروض الجاذبة للجمهور طوال أيام المهرجان.

تنوعت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان بالطابع الكرنفالي، حيث أقيمت العديد من العروض الفنية والفلكلورية بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية.

كما تفاعل الجمهور من مرتادي حديقة الشاطئ مع فقرة أكروباتيه لألعاب الدائرة المتأرجحة، وكان للمسابقات العامة نصيب وافر من فعاليات اليوم الختامي، تبعتها اللجنة المنظمة بتوزيع العديد من الهدايا على المتسابقين، والتي ضمت الكثير من الأجهزة المنزلية وألعاب الاطفال كالدراجات وغيرها، فضلاً عن توزيع كوبونات مشتريات على بعض الفائزين.

وشهدت قرية الطفل إقبالاً كبيراً من الأطفال للاستمتاع بأكثر من 14 لعبة ترفيهية وفرتها إدارة المهرجان طوال أيام عروضه المميزة، كما توافد مرتادو الحديقة على أجنحة المؤسسات المشاركة في المهرجان والتي ضمت 5 دوائر حكومية، إضافة لجهات القطاع الخاص وجناح الأسر المنتجة.